"Future With U": Phemex Rayakan Hari Jadi Keenam dengan Pertumbuhan Basis Pengguna 66% dan Visi Bersama

Tahun 2025 merupakan momen penting bagi Phemex. Menghadapi perubahan pasar dan tantangan internal, Phemex melakukan pembaruan sistem besar-besaran guna memperkuat fondasi teknis dan sistem keamanan. Langkah tersebut mencakup multi-layer wallet protection, pemantauan berbasiskan AI, serta mekanisme disaster recovery yang lebih baik — sambil mempertahankan waktu aktif (uptime) 99,999%.

Infrastruktur baru ini menjadi dasar bagi kinerja bisnis yang kuat. Hasilnya, jumlah pengguna global melonjak 66%, volume perdagangan spot meningkat 122%, dan volume futures tumbuh 26% dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut membuktikan kemampuan Phemex dalam mengubah tantangan menjadi momentum pertumbuhan bisnis sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu bursa paling tepercaya dan efisien di industri.

Rebranding untuk Masa Depan: "For You. For Tomorrow"

Phemex merayakan hari jadi keenam setelah menempuh rebranding total. Lebih lagi, rebranding tersebut menegaskan nilai inti Phemex — platform yang efisien, transparan, dan maju, serta memberdayakan pengguna menuju kebebasan finansial yang lebih cerdas. Identitas baru, bahasa visual, dan pendekatan storytelling turut memperkuat hubungan Phemex dengan para trader di seluruh dunia.

"Future With U" : Materi Promosi tentang Kemajuan Bersama

Materi promosi seputar perayaan hari jadi keenam ini mengangkat kolaborasi Phemex dan komunitas pengguna. Materi ini menyoroti peran pengguna yang terus memberikan masukan untuk inovasi platform — mulai dari perdagangan multiaset hingga fitur on-chain earning — sekaligus menyambut inisiatif baru yang segera menghadirkan layanan keuangan digital yang lebih efisien dan inklusif.

2026: Berkolaborasi Mewujudkan Masa Depan

Memasuki 2026, Phemex tetap memperkuat fondasi infrastruktur. Tahun depan, Phemex akan terus berinvestasi dalam inovasi keamanan, meningkatkan pengalaman pengguna, skalabilitas sistem, serta keandalan platform, untuk memastikan performa optimal dan waktu aktif yang mendekati nol downtime meski aktivitas perdagangan global meningkat tajam.

Selain infrastruktur, Phemex juga berencana memperluas ekosistem melalui inovasi produk dan pengembangan merek. Pada 2026, Phemex akan menyempurnakan layanan inti — spot, futures, copy trading, dan earn — serta menghadirkan lebih banyak sarana on-chain dan fitur manajemen lintas-aset. Dari sisi merek, Phemex akan memperkuat jangkauan melalui program promosi di pasar-pasar lokal, konten edukasi, dan kegiatan komunitas, mengusung filosofi yang memprioritaskan pengguna ke lebih banyak pasar global.

Federico Variola , CEO, Phemex, berkata: "Perjalanan kami pada tahun ini menegaskan satu prinsip utama: daya tahan sejati memang dibangun, bukan diwariskan. Kami secara strategis menjadikan setiap tantangan sebagai pemicu inovasi. Transformasi internal, didukung rebranding eksternal, menjadi fondasi pertumbuhan yang luar biasa. 'Future With U' bukan sekadar slogan — melainkan, cetak biru operasional kami yang menunjukkan bahwa inovasi terbesar akan terus lahir dengan menjawab kendala yang dihadapi pengguna dengan keandalan yang memenuhi standar investor institusi."

Langkah Berikutnya

Setelah enam tahun, Phemex kini memasuki tahap baru. Rebranding dan perayaan hari jadi bukan hanya pencapaian, namun awal dari strategi yang lebih luas menuju masa depan kripto yang lebih inklusif, cerdas, dan berpusat pada manusia. Melalui berbagai program promosi dan aktivitas perayaan yang akan hadir sepanjang musim, Phemex mengajak komunitas global agar ikut membangun masa depan berikutnya.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling efisien. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/ .

