GAC Australia e Sydney FC anunciam parceria, uma conquista importante para a empresa na Austrália

SYDNEY e GUANGZHOU, China, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em 27 de maio de 2026, a GAC anunciou uma parceria estratégica com o Sydney FC, um dos maiores e mais influentes clubes de futebol da Austrália. O acordo é uma conquista importante para a GAC após sua entrada no mercado australiano e reforça ainda mais seu compromisso de longo prazo com o lema "Na Austrália, para a Austrália".

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A GAC, uma das principais representantes da indústria automotiva chinesa voltada à mobilidade inteligente e à inovação, associa-se ao Sydney FC, clube de grande tradição e forte influência no futebol australiano. A parceria é baseada em um compromisso compartilhado com excelência em desempenho e crescimento impulsionado pela inovação, refletindo forte alinhamento de valores e visão de longo prazo. Na A-League, o Sydney FC segue demonstrando alto nível competitivo e mantém uma base de torcedores ampla e fiel, reforçando sua posição como uma das principais referências esportivas da região. Vale destacar que, na final da A-League Men 2026, realizada em 24 de maio, a equipe masculina do Sydney FC terminou como vice-campeã, reforçando a presença consistente do clube no mais alto nível da competição.

Como parte do acordo, a GAC se tornará Parceira Premium do Sydney FC. A parceria incluirá ações promocionais nos dias de jogo no Allianz Stadium, experiências de interação com os torcedores, participações dos jogadores e colaborações em conteúdo digital nas plataformas do clube.

Além disso, a GAC apoiará ativamente as iniciativas comunitárias Sky Blue Pathways do Sydney FC, contribuindo para o desenvolvimento do futebol e ações voltadas à comunidade. Por meio dessa colaboração, a GAC pretende se integrar ainda mais ao ecossistema local do futebol, ampliando sua presença da competição profissional para iniciativas comunitárias e familiares.

Kevin Shu, CEO da GAC International Australia, afirmou: "Esta parceria oferece uma excelente oportunidade para apresentar a marca GAC aos fãs australianos de futebol, ao mesmo tempo em que apoia o crescimento do esporte desde as categorias de base até o nível profissional. A GAC espera construir uma relação de longo prazo com o Sydney FC e criar experiências memoráveis para os torcedores dentro e fora de campo."

O esporte funciona como um elo importante para a GAC entre a cultura local e o envolvimento dos clientes. No futuro, a GAC continuará expandindo sua estratégia global de marketing esportivo, utilizando o futebol como uma linguagem universal para fortalecer conexões emocionais com comunidades locais e ampliar a presença da marca em todo o mundo.

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FONTE GAC