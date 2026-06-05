GAC registra um crescimento de 140% nas exportações em maio, avançando em sua visão de mobilidade global sustentável

GUANGZHOU, China, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GAC anunciou hoje mais um mês de aceleração global, com as exportações de sua marca própria atingindo 28.386 unidades em maio, um aumento de 140% em relação ao ano anterior. As exportações acumuladas de janeiro a maio chegaram a 98.861 unidades, um aumento de 135% em relação ao ano anterior, refletindo o impacto contínuo da estratégia "One GAC 2.0" e o compromisso da empresa com operações globais localizadas e de alta qualidade. Entre os destaques, o AION UT tem liderado consistentemente o segmento de hatches totalmente elétricos em Hong Kong (China), Singapura, Colômbia e Uruguai desde sua estreia internacional em março de 2025, conquistando amplo reconhecimento nos mercados de veículos elétricos mais competitivos do mundo.

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Os resultados reforçam a ascensão da GAC como uma força automotiva verdadeiramente global. Em vez de depender de um único mercado ou modelo, o crescimento da empresa é abrangente, dirigido por uma estratégia de produto disciplinada e um ecossistema internacional em rápida maturação, que abrange produção, distribuição, serviço pós-venda e engajamento da marca em 102 países e regiões nos 5 continentes.

Regionalmente, o alcance do crescimento da GAC é impressionante. As vendas no varejo na Ásia-Pacífico dispararam 123% em maio, em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionadas pelo crescimento de 293% em Hong Kong e pela liderança consolidada da Tailândia no segmento de táxis elétricos. As Américas apresentaram um desempenho excepcional, com um aumento de 144% nas vendas no varejo em relação ao ano anterior. A Colômbia registrou um aumento de 1.088%, o Uruguai de 806% e a Costa Rica de 733%, refletindo uma forte onda de confiança do consumidor em toda a América Latina. No Oriente Médio, o EMZOOM conquistou a liderança no mercado de SUVs do segmento B no Líbano, enquanto a GAC foi reconhecida no Kuwait como a principal marca chinesa tanto em qualidade de produto quanto em valor de revenda de veículos usados.

Maio também marcou passos importantes no desenvolvimento de mercado de longo prazo da GAC. A empresa entrou formalmente no Paquistão com o lançamento de quatro modelos e um abrangente plano de localização. Na Europa, a GAC estreou oficialmente no Reino Unido, com o AION V recebendo uma ótima recepção da mídia local, representando um marco significativo na jornada de eletrificação da marca no continente. Novas parcerias de marketing esportivo com o Deportivo Toluca FC, no México, e o Sydney FC, na Austrália, fortaleceram ainda mais as raízes culturais da marca em importantes mercados em crescimento.

Com seis bases de produção no exterior, mais de 696 concessionárias autorizadas em todo o mundo e uma meta anual de exportação de 250.000 unidades, a GAC não se limita mais a exportar veículos. Ela está construindo a infraestrutura, as parcerias e o valor da marca necessários para se tornar uma presença duradoura no cenário automotivo global.

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FONTE GAC