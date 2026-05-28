A GAC aprofunda sua presença global por meio de serviços de alto padrão, entrando em uma nova fase de expansão internacional de alta qualidade

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28 mai, 2026, 16:52 GMT

GUANGZHOU, China, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Guiada pela estratégia global ONE GAC 2.0, a GAC entrou em uma nova fase de expansão global acelerada. Nos últimos dois anos, as vendas internacionais da GAC quase triplicaram, conquistando a confiança de mais de 400.000 usuários estrangeiros.

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A GAC não apenas constrói veículos de classe mundial, mas também estabelece novos padrões de serviço globalmente. Guiada por sua filosofia "Primeiro o Serviço, Cliente em Primeiro Lugar", a GAC International mantém seu compromisso com "Local, Para Local" e continua implementando o padrão do Sistema de Padrão de Serviço de Vendas (GSSW) da GAC INTERNATIONAL em mercados internacionais, construindo um sistema de serviço que atende a padrões globais consistentes e se adapta às características do mercado local.

Na Tailândia, a GAC lançou a GAC CARE, sua primeira marca de serviço no exterior, construindo um sistema de serviço de ciclo de vida completo que começa e termina com o usuário por meio de seus "Quatro Pilares Centrais".

Em Singapura, a GAC construiu oficinas de serviço de alto padrão e implementou um sistema de gerenciamento de serviço de processo completo, padronizado, transparente e rastreável.

Na Região Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, a GAC abriu um canal logístico expresso dedicado para permitir que veículos sejam enviados imediatamente após a produção e disponibilizados para retirada na chegada, adaptado às necessidades do mercado local.

No Oriente Médio, a GAC ofereceu políticas de garantia estendida para veículos e baterias de energia. Em meio às perturbações regionais, a GAC permaneceu comprometida com o atendimento ao cliente e garantiu um serviço ininterrupto.

Na Europa, a GAC fez parceria com um prestador profissional de assistência rodoviária para oferecer assistência pan-europeia gratuita e serviços dedicados para veículos elétricos.

Enquanto isso, aproveitando suas capacidades digitais, a GAC oferece serviços confiáveis e completos por meio do GAC APP e do sistema multilíngue de infoentretenimento veicular, aprimorando de forma abrangente a experiência do usuário.

Até o momento, a GAC estabeleceu presença em cinco grandes regiões globais, abrangendo 102 países e territórios, com nove armazéns de peças no exterior e mais de 696 pontos de distribuição — permitindo resposta rápida, fornecimento original de peças de reposição e serviços locais convenientes, cumprindo seu compromisso "Service First".

Para onde os veículos GAC passam, o serviço segue; onde quer que os usuários estejam, a confiança permanece. A GAC está moldando a imagem global das marcas automotivas chinesas por meio de serviços sistemáticos e ajudando os automóveis chineses a evoluírem de "globalização" para "integração global" e "ascensão global".

Para mais informações sobre a GAC, acesse: https://www.gacgroup.com/en ou siga-nos nas redes sociais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988448/GAC_CARE.jpg

FONTE GAC

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