GAC 오스트레일리아와 시드니 FC, 파트너십 발표하며 호주 시장에서 핵심 이정표 마련

시드니 및 중국 광저우 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 2026년 5월 27일, GAC가 호주에서 가장 크고 영향력 있는 축구 클럽 중 하나인 시드니 FC(Sydney FC)와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 협약은 GAC가 호주 시장에 진출한 이후 달성한 중요한 이정표로, '호주에서, 호주를 위해(In Australia, For Australia)'라는 장기적 약속을 더 강화할 것으로 기대된다.

중국의 스마트 모빌리티 및 혁신 주도 자동차 산업을 대표하는 선도 기업인 GAC는 호주 축구계에서 깊은 전통과 강력한 영향력을 지닌 시드니 FC와 힘을 합친다. 이번 파트너십은 뛰어난 경기력과 혁신 주도 성장에 대한 공동의 의지를 바탕으로 하며, 양측의 가치와 장기적 비전이 긴밀히 부합한다는 점을 보여준다. 시드니 FC는 A리그(A-League)에서 꾸준히 강력한 경쟁력을 입증해 왔으며, 충성도 높고 폭넓은 팬층을 유지하며 지역을 대표하는 스포츠 자산으로서의 위상을 강화하고 있다. 특히 시드니 FC 남자팀은 5월 24일 열린 2026 A리그 남자 그랜드 파이널(A-League Men Grand Final)에서 준우승을 차지하며, 최고 수준의 경쟁 무대에서 꾸준한 존재감을 다시 한번 입증했다.

이번 파트너십의 일환으로 GAC는 시드니 FC의 프리미엄 파트너(Premium Partner)가 된다. 파트너십에는 알리안츠 스타디움(Allianz Stadium)에서의 경기 당일 활성화 프로그램, 팬 참여 경험, 선수 출연, 클럽 플랫폼 전반의 디지털 콘텐츠 협업 등이 포함된다.

또한 GAC는 시드니 FC의 스카이 블루 패스웨이즈(Sky Blue Pathways) 커뮤니티 이니셔티브를 적극적으로 지원하며, 축구 발전과 지역사회 활동에 기여할 예정이다. GAC는 이번 협업을 통해 현지 축구 생태계에 더욱 깊이 통합되고, 프로 경기에서 지역사회 및 가족 참여 활동으로까지 입지를 확대하는 것을 목표로 한다.

GAC 인터내셔널 오스트레일리아(GAC International Australia)의 케빈 슈(Kevin Shu) 최고경영자(CEO)는 "이번 파트너십은 풀뿌리 단계부터 프로 수준에 이르기까지 축구의 성장을 지원하는 동시에, 호주 축구 팬들에게 GAC 브랜드를 소개할 수 있는 흥미로운 플랫폼을 제공한다"며 "GAC는 시드니 FC와 장기적 관계를 구축하고 경기장 안팎에서 서포터들에게 기억에 남는 경험을 선사하기를 기대하고 있다"고 말했다.

스포츠는 GAC가 현지 문화와 고객 참여를 연결하는 중요한 가교 역할을 한다. 앞으로 GAC는 축구라는 보편적 언어를 활용해 현지 지역사회와의 정서적 유대를 강화하고 전 세계적으로 브랜드 공감대를 높이며 글로벌 스포츠 마케팅 전략을 지속 확대할 예정이다.

https://www.gacgroup.com/en를 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우하면 GAC에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.

SOURCE GAC