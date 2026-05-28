GAC Australia จับมือ Sydney FC สู่ก้าวสำคัญในออสเตรเลีย
28 May, 2026, 22:14 CST
ซิดนีย์ และ กว่างโจว, จีน 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GAC ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Sydney FC หนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดของออสเตรเลียเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญหลังจากการเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียของ GAC และเป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัทต่อพันธกิจ "In Australia, For Australia"
GAC ผู้นำด้านการคมนาคมอัจฉริยะและอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของจีนจับมือ Sydney FC สโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและอิทธิพลอย่างมากในวงการฟุตบอลออสเตรเลีย ความร่วมมือดังกล่าวรังสรรค์ขึ้นบนความมุ่งมั่นร่วมกันในความเป็นเลิศด้านประสิทธิภาพและการเติบโตซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สะท้อนถึงความสอดคล้องอย่างแข็งแกร่งในด้านค่านิยมและวิสัยทัศน์ระยะยาว Sydney FC ยังคงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการแข่งขันอันแข็งแกร่งและรักษาฐานแฟนคลับที่ภักดีและกว้างขวางใน A-League เสริมสร้างชื่อชั้นของสโมสรในฐานะผู้นำด้านกีฬาในภูมิภาค ที่น่าสนใจคือ ใน A-League Men Grand Final ปี 2569 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ทีมชายของ Sydney FC คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงการมีอยู่ของสโมสรในระดับการแข่งขันสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ GAC จะกลายเป็นพันธมิตรระดับพรีเมียมของ Sydney FC โดยความร่วมมือดังกล่าวจะรวมถึงกิจกรรมในวันแข่งขันที่ Allianz Stadium ประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับแฟนบอล การปรากฏตัวของนักเตะ และความร่วมมือด้านเนื้อหาดิจิทัลบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของสโมสร
นอกจากนี้ GAC จะมอบการสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อโครงการริเริ่มชุมชน Sky Blue Pathways ของ Sydney FC โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาฟุตบอลและโครงการริเริ่มชุมชนต่าง ๆ GAC มุ่งหวังที่จะบูรณาการเข้ากับระบบนิเวศฟุตบอลในท้องถิ่นให้มากขึ้น ขยายการมีส่วนร่วมจากการแข่งขันระดับมืออาชีพไปสู่การมีส่วนร่วมในชุมชนและครอบครัวผ่านความร่วมมือดังกล่าว
"ความร่วมมือครั้งนี้เป็นเวทีที่น่าตื่นเต้นในการแนะนำแบรนด์ GAC กับแฟนบอลชาวออสเตรเลีย พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตของกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับมืออาชีพ GAC มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับ Sydney FC อีกทั้งรังสรรค์ประสบการณ์อันน่าจดจำให้กับผู้สนับสนุนทั้งในและนอกสนาม" Kevin Shu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GAC International Australia ทิ้งท้าย
ทั้งนี้ กีฬาเป็นสะพานสำคัญสำหรับ GAC ในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า ในอนาคต GAC จะยังคงขยายกลยุทธ์การตลาดกีฬาไปทั่วโลก โดยใช้ฟุตบอลเป็นภาษาสากลเพื่อเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับชุมชนท้องถิ่นและยกระดับความโดดเด่นของแบรนด์ไปทั่วโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC กรุณาเยี่ยมชม: https://www.gacgroup.com/en
