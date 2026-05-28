GAC Australia จับมือ Sydney FC สู่ก้าวสำคัญในออสเตรเลีย

News provided by

GAC

28 May, 2026, 22:14 CST

ซิดนีย์ และ กว่างโจว, จีน 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GAC ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Sydney FC หนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดของออสเตรเลียเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญหลังจากการเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียของ GAC และเป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัทต่อพันธกิจ "In Australia, For Australia"

(PRNewsfoto/GAC)
GAC ผู้นำด้านการคมนาคมอัจฉริยะและอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของจีนจับมือ Sydney FC สโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและอิทธิพลอย่างมากในวงการฟุตบอลออสเตรเลีย ความร่วมมือดังกล่าวรังสรรค์ขึ้นบนความมุ่งมั่นร่วมกันในความเป็นเลิศด้านประสิทธิภาพและการเติบโตซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สะท้อนถึงความสอดคล้องอย่างแข็งแกร่งในด้านค่านิยมและวิสัยทัศน์ระยะยาว Sydney FC ยังคงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการแข่งขันอันแข็งแกร่งและรักษาฐานแฟนคลับที่ภักดีและกว้างขวางใน A-League เสริมสร้างชื่อชั้นของสโมสรในฐานะผู้นำด้านกีฬาในภูมิภาค ที่น่าสนใจคือ ใน A-League Men Grand Final ปี 2569 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ทีมชายของ Sydney FC คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงการมีอยู่ของสโมสรในระดับการแข่งขันสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ GAC จะกลายเป็นพันธมิตรระดับพรีเมียมของ Sydney FC โดยความร่วมมือดังกล่าวจะรวมถึงกิจกรรมในวันแข่งขันที่ Allianz Stadium ประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับแฟนบอล การปรากฏตัวของนักเตะ และความร่วมมือด้านเนื้อหาดิจิทัลบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของสโมสร

นอกจากนี้ GAC จะมอบการสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อโครงการริเริ่มชุมชน Sky Blue Pathways ของ Sydney FC โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาฟุตบอลและโครงการริเริ่มชุมชนต่าง ๆ GAC มุ่งหวังที่จะบูรณาการเข้ากับระบบนิเวศฟุตบอลในท้องถิ่นให้มากขึ้น ขยายการมีส่วนร่วมจากการแข่งขันระดับมืออาชีพไปสู่การมีส่วนร่วมในชุมชนและครอบครัวผ่านความร่วมมือดังกล่าว

"ความร่วมมือครั้งนี้เป็นเวทีที่น่าตื่นเต้นในการแนะนำแบรนด์ GAC กับแฟนบอลชาวออสเตรเลีย พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตของกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับมืออาชีพ GAC มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับ Sydney FC อีกทั้งรังสรรค์ประสบการณ์อันน่าจดจำให้กับผู้สนับสนุนทั้งในและนอกสนาม" Kevin Shu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GAC International Australia ทิ้งท้าย

ทั้งนี้ กีฬาเป็นสะพานสำคัญสำหรับ GAC ในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า ในอนาคต GAC จะยังคงขยายกลยุทธ์การตลาดกีฬาไปทั่วโลก โดยใช้ฟุตบอลเป็นภาษาสากลเพื่อเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับชุมชนท้องถิ่นและยกระดับความโดดเด่นของแบรนด์ไปทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC กรุณาเยี่ยมชม: https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย

SOURCE GAC

GAC Australia dan Sydney FC Umum Kerjasama, Raih Pencapaian Penting di Australia

Pada 27 Mei 2026, GAC mengumumkan satu kerjasama strategik bersama Sydney FC, salah satu kelab bola sepak terbesar dan paling berpengaruh di...
GAC Perkukuh Jejak Global melalui Perkhidmatan Bertaraf Tinggi, Masuki Fasa Baharu Pengembangan Luar Negara Berkualiti Tinggi

Dipandu strategi global ONE GAC 2.0, GAC kini memasuki fasa baharu pengembangan global yang dipercepatkan. Dalam tempoh dua tahun lalu, jualan luar...
Transportation, Trucking & Railroad

Sporting Events

Automotive

Contracts

