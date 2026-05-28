GAC Australia dan Sydney FC Umum Kerjasama, Raih Pencapaian Penting di Australia

SYDNEY dan GUANGZHOU, China, 28 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 27 Mei 2026, GAC mengumumkan satu kerjasama strategik bersama Sydney FC, salah satu kelab bola sepak terbesar dan paling berpengaruh di Australia. Perjanjian itu menyaksikan pencapaian penting susulan kemasukan GAC ke pasaran Australia dan terus memperteguh komitmen jangka panjangnya terhadap konsep "Di Australia, Untuk Australia".

GAC, wakil utama daripada industri mobiliti pintar dan automotif dipacu inovasi China, bergabung tenaga dengan Sydney FC, sebuah kelab yang memiliki warisan mendalam dan pengaruh kuat dalam sukan bola sepak Australia. Kerjasama itu dibina berasaskan komitmen bersama terhadap kecemerlangan prestasi dan pertumbuhan dipacu inovasi, sekali gus mencerminkan keselarasan nilai dan visi jangka panjang yang kukuh. Dalam saingan Liga-A, Sydney FC terus memperlihatkan prestasi kompetitif yang mantap dan mengekalkan kumpulan peminat yang luas serta setia, sekali gus mengukuhkan statusnya sebagai aset sukan terkemuka di rantau itu. Khususnya, dalam Pusingan Akhir Lelaki Liga-A 2026 pada 24 Mei, pasukan lelaki Sydney FC muncul naib juara, yang menonjolkan selanjutnya kehadiran konsisten kelab itu di peringkat pertandingan tertinggi.

Sebagai sebahagian daripada kerjasama tersebut, GAC akan menjadi Rakan Premium Sydney FC. Kerjasama itu akan merangkumi pengaktifan hari perlawanan di Allianz Stadium, pengalaman penglibatan penyokong, penampilan pemain serta kolaborasi kandungan digital merentas platform kelab.

Selain itu, GAC akan turut menyokong secara aktif inisiatif komuniti Sky Blue Pathways oleh Sydney FC, seterusnya menyumbang kepada pembangunan sukan bola sepak dan inisiatif komuniti. Melalui kerjasama ini, GAC bermatlamat untuk berintegrasi selanjutnya dalam ekosistem bola sepak tempatan dengan memperluas kehadirannya bermula daripada daripada pertandingan profesional kepada penglibatan komuniti dan keluarga.

Kevin Shu, Ketua Pegawai Eksekutif GAC International Australia berkata: "Kerjasama ini menyediakan platform menarik untuk memperkenalkan jenama GAC kepada peminat bola sepak Australia sambil menyokong pertumbuhan permainan dari peringkat akar umbi hingga peringkat profesional. GAC berharap dapat membina hubungan jangka panjang bersama Sydney FC dan mencipta pengalaman yang tidak dapat dilupakan untuk penyokong baik di padang mahupun luar padang."

Sukan berperanan sebagai jambatan penting untuk GAC antara budaya tempatan dan penglibatan pelanggan. Memandang ke hadapan, GAC akan terus memperluas strategi pemasaran sukan globalnya dengan memanfaatkan sukan bola sepak sebagai bahasa universal bagi memperkukuh hubungan emosi bersama komuniti tempatan dan meningkatkan resonans jenama di seluruh dunia.

SOURCE GAC