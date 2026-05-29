GAC Australia y Sydney FC anuncian una alianza, marcando un hito clave en Australia

SYDNEY y GUANGZHOU, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 27 de mayo de 2026, GAC anunció una alianza estratégica con el Sydney FC, uno de los clubes de fútbol más grandes e influyentes de Australia. Este acuerdo representa un hito importante tras la entrada de GAC en el mercado australiano y refuerza aún más su compromiso a largo plazo con el lema "En Australia, para Australia".

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GAC, empresa líder en movilidad inteligente e industria automotriz innovadora de China, se une al Sydney FC, un club con una larga trayectoria y gran influencia en el fútbol australiano. Esta alianza se fundamenta en un compromiso compartido con la excelencia en el rendimiento y el crecimiento impulsado por la innovación, reflejando una sólida alineación de valores y una visión a largo plazo. En la A-League, el Sydney FC continúa demostrando un sólido rendimiento competitivo y mantiene una base de aficionados leal y extensa, lo que refuerza su posición como una de las principales entidades deportivas de la región. Cabe destacar que, en la Gran Final Masculina de la A-League 2026, celebrada el 24 de mayo, el equipo masculino del Sydney FC quedó subcampeón, lo que subraya aún más la presencia constante del club en la máxima categoría de la competición.

Como parte de esta alianza, GAC se convertirá en Socio Prémium del Sydney FC. La colaboración incluirá actividades durante los partidos en el Allianz Stadium, experiencias de interacción con los aficionados, apariciones de jugadores y colaboraciones de contenido digital en las plataformas del club.

Además, GAC apoyará activamente las iniciativas comunitarias Sky Blue Pathways del Sydney FC, contribuyendo al desarrollo del fútbol y a las iniciativas comunitarias. Mediante esta colaboración, GAC busca integrarse aún más en el ecosistema futbolístico local, extendiendo su presencia más allá de la competición profesional a la participación comunitaria y familiar.

Kevin Shu, consejero delegado de GAC International Australia, declaró: "Esta alianza ofrece una plataforma excepcional para presentar la marca GAC a los aficionados al fútbol australiano, al tiempo que apoya el crecimiento del deporte desde las categorías inferiores hasta el nivel profesional. GAC espera construir una relación a largo plazo con el Sydney FC y crear experiencias memorables para los aficionados tanto dentro como fuera del campo".

El deporte sirve como un importante puente para GAC entre la cultura local y la interacción con el cliente. De cara al futuro, GAC seguirá expandiendo su estrategia global de marketing deportivo, utilizando el fútbol como lenguaje universal para fortalecer los vínculos emocionales con las comunidades locales y potenciar el reconocimiento de la marca en todo el mundo.

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