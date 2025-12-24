Games of the Future 2025 concluye después de seis días de plena acción

Del 18 al 23 de diciembre en ADNEC Centre Abu Dhabi, más de 850 participantes de más de 60 países compitieron en 11 disciplinas que abarcan deportes phygital, deportes tecnológicos y deportes electrónicos. Los campeones se coronaron frente a miles de aficionados en arenas repletas de personas, con cientos de millones más de transmisiones, feeds en redes sociales y streaming en todo el mundo. Los competidores de entre 13 y 72 años destacaron la inclusión y el atractivo intergeneracional que define Games of the Future.

El torneo brindó un flujo constante de momentos destacados que combinaron el rendimiento atlético de élite con el juego estratégico y la innovación tecnológica. Los favoritos de los espectadores incluyeron muestras tecnológicas a gran escala, como Battle of Robots, en la que se vio 2,48 toneladas de robots volando a los Emiratos Árabes Unidos para competir. Además, hubo competiciones de deportes electrónicos populares a nivel mundial, incluido MOBA PC.Dota 2,Mobile.MLBB y Battle Royale.Con torneos de Fortnite, junto con formatos phygital que complacen a la multitud, como Phygital Football impulsado por ADNOC, Phygital Basketball. 3on3 FreeStyle fue presentado al público por M42, Phygital Shooter. CS 2, Phygital Dancing.Solo danza y Phygital Fighting. FATAL FURY: City of the Wolves.

Los deportes tecnológicos de vanguardia, incluidos Phygital Drone Racing, en el que el pilotaje de precisión se une al enfoque atlético de élite, agregaron más intensidad, mientras que el evento también marcó un hito regional con la Invitación global VR-Game.HADO que se compitió en el Medio Oriente por primera vez.

Las arenas repletas y las experiencias inmersivas de los aficionados destacaron la capacidad única del torneo para fusionar el deporte en vivo con la tecnología, lo que creó un formato que es rápido, accesible y profundamente atractivo para una nueva generación de audiencias a nivel mundial.

"El éxito de Games of the Future 2025 de Abu Dabi es un testimonio de lo que se puede lograr cuando la innovación, la ambición y la colaboración se unen", declaró Nis Hatt, director ejecutivo de Phygital International. "Este hito no habría sido posible sin el destacado apoyo y la visión compartida de Consejo Deportivo de Abu Dabi, ASPIRE y Ethara, cuyo compromiso con la excelencia continúa realzando el perfil deportivo mundial y el liderazgo en innovación de Abu Dabi. Los últimos seis días ofrecieron una visión del futuro del deporte, en el que el rendimiento físico, la tecnología y la cultura digital se unen para inspirar a una nueva generación de aficionados y atletas".

Games of the Future 2025 de Abu Dabi llegó a millones de aficionados en todo el mundo, se transmitió en vivo mediante la nueva plataforma OTT dedicada a Games of the Future, respaldada por 27 socios a nivel mundial de transmisión y streaming que brindan cobertura en más de 13 idiomas. Esta amplia distribución garantizó una accesibilidad mundial sin precedentes y posicionó al evento como un punto de referencia para la transmisión deportiva multiplataforma digital.

Con Games of the Future 2025 de Abu Dabi ya finalizado, la atención se dirige a Astana, Kazajistán, que será la sede de Games of the Future 2026 el próximo verano. En el período previo al evento, Astana también organizará torneos de rivales Phygital en junio, con varias disciplinas y que reunirán a participantes locales e internacionales.

En paralelo, Phygital International confirmó que el proceso de licitación para las futuras ciudades anfitrionas ya está abierto e invita a los posibles licitadores a postularse para organizar el torneo en 2028, 2029 o 2030, a medida que el evento continúa su expansión mundial.

"El paso de la Llama Phygital a Astana representa una próxima etapa emocionante para el movimiento phygital y Games of the Future", agregó Nis Hatt. "Games of the Future 2026 se basarán en los increíbles cimientos establecidos aquí en Abu Dabi y continuarán ampliando los límites de lo que el deporte phygital puede lograr en un escenario mundial".

Para conocer los resultados completos y obtener más información sobre Games of the Future 2025 de Abu Dabi, visite gotfabudhabi.com.

Para ver todos los aspectos destacados y repetir la acción de Games of the Future 2025, visite: tv.gofuture.games.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio y titular de los derechos de Games of the Future (Juegos del Futuro) y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Para obtener más información, visite: https://Phygitalinternational.com

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Games of the Future es un evento internacional anual que es el pináculo del deporte phygital, que fusiona los mundos del deporte físico y digital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. El evento de Games of the Future 2025 se llevó a cabo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras que Games of the Future 2026 se celebrará en Astana, Kazajistán.

Para obtener más información, visite: https://gofuture.games/

