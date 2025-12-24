اختتام نسخة 2025 من «ألعاب المستقبل» بعد ستة أيام حافلة بالإثارة

وأُقيمت البطولة في مركز ADNEC أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 850 متنافسًا من أكثر من 60 دولة، تنافسوا في 11 فئة شملت الرياضات الفيجيتال، والرياضات التقنية، والرياضات الإلكترونية. وتُوِّج الأبطال أمام آلاف الجماهير في مدرجات مكتظة، فيما تابع مئات الملايين حول العالم المنافسات عبر البث التلفزيوني ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث الرقمي. وأكد تنوّع أعمار المشاركين، التي تراوحت بين 13 و 72 عامًا، الطابع الشامل والجاذبية العابرة للأجيال التي تميّز ألعاب المستقبل.

وقدّمت البطولة سلسلة متواصلة من اللحظات اللافتة التي جمعت بين الأداء الرياضي النخبوي، والتخطيط الاستراتيجي، والابتكار التكنولوجي. وشملت أبرز الفعاليات عروضًا تقنية واسعة النطاق مثل معركة الروبوتات، التي شهدت شحن ما مجموعه 2.48 طن من الروبوتات إلى دولة الإمارات للمشاركة في المنافسات. كما استضاف الحدث بطولات رياضات إلكترونية عالمية الشهرة، من بينها MOBA PC.Dota 2,Mobile Mobile.MLBB Bang، وبطولات Battle Royale التي تضم Fortnite، إلى جانب منافسات فيجيتال حظيت بإقبال جماهيري واسع مثل كرة القدم الفيجيتال المدعومة من ADNOC، وكرة السلة الفيجيتال، و3on3 FreeStyle المقدّمة من M42، والرماية الفيجيتال (CS2)، والرقص الفيجيتال (Just Dance)، والقتال الفيجيتال (FATAL FURY: City of the Wolves). لعبة FATAL FURY: City of the Wolves،

وأضافت الرياضات التقنية المتقدمة، مثل سباقات الطائرات المسيّرة الفيجيتال التي تجمع بين دقة القيادة والتركيز الرياضي العالي، مزيدًا من الحماس، فيما سجّل الحدث إنجازًا إقليميًا باستضافة بطولة HADO العالمية للواقع الافتراضي للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وعكست المدرجات الممتلئة وتجارب الجماهير الغامرة قدرة البطولة الفريدة على دمج الرياضة الحية بالتكنولوجيا، لتقديم نموذج سريع الإيقاع، سهل الوصول، وعالي التفاعل، يلبي تطلعات جيل جديد من الجماهير حول العالم.

وقال نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة Phygital International:

"إن نجاح ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 يُعد شهادة حقيقية على ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع روح الابتكار والطموح والتعاون. و"لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الدعم الاستثنائي والرؤية المشتركة لكل من مجلس أبوظبي الرياضي وASPIRE وEthara. الذين يواصل التزامهم بالتميّز تعزيز مكانة أبوظبي العالمية وريادتها في مجال الابتكار الرياضي. لقد منحتنا الأيام الستة الماضية لمحة واضحة عن مستقبل الرياضة، حيث يلتقي الأداء البدني مع التكنولوجيا والثقافة الرقمية لإلهام جيل جديد من المشجعين والرياضيين».

ووصلت ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 إلى ملايين المتابعين حول العالم من خلال البث المباشر عبر منصة البث الرقمي الخاصة بالبطولة (OTT)، بدعم من 27 شريك بث عالمي، وبمحتوى قُدّم بأكثر من 13 لغة. وضمنت هذه التغطية الواسعة مستوى غير مسبوق من الوصول العالمي، ورسّخت مكانة الحدث كنموذج رائد للبث الرياضي الرقمي متعدد المنصات.

ومع اختتام نسخة أبوظبي 2025، تتجه الأنظار إلى أستانا، كازاخستان، التي ستستضيف ألعاب المستقبل 2026 في صيف العام المقبل، على أن تستضيف قبل ذلك بطولات Phygital Contenders في شهر يونيو، بمشاركة محلية ودولية عبر عدة فئات.

وبالتوازي، أعلنت شركة Phygital International فتح باب الترشح لاستضافة نسخ أعوام 2028 و 2029 و 2030، في إطار التوسع العالمي المستمر للبطولة.

وأضاف نيس هات:

"إن انتقال الشعلة الفيجيتال إلى أستانا يمثّل فصلًا جديدًا ومثيرًا في مسيرة حركة الرياضات الفيجيتال وألعاب المستقبل، حيث ستبني نسخة 2026 على الأسس القوية التي وُضعت في أبوظبي، وتواصل دفع حدود ما يمكن أن تحققه الرياضات الفيجيتال على الساحة العالمية".

للاطلاع على النتائج الكاملة والمزيد من المعلومات حول ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، يُرجى زيارة: gotfabudhabi.com.





للاطّلاع على جميع أبرز اللحظات وإعادة مشاهدة منافسات ألعاب المستقبل 2025، يُرجى زيارة: tv.gofuture.games.

نبذة عن Phygital International (PI):

شركة Phygital International هي المروّج لرياضات phygital عالميًا وتركز على ابتكار الرياضات وإعادة تعريفها. وهي الوصية والمالكة لحقوق Games of the Future (ألعاب المستقبل) وتشرف على عملية المناقصة الخاصة باختيار المدن المضيفة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://Phygitalinternational.com

نبذة عن Games of the Future (GOTF - ألعاب المستقبل):

تعد ألعاب المستقبل حدثًا دوليًا سنويًا يمثل ذروة الرياضة الفيجيتالية ، والتي دمجت عوالم الرياضة المادية والرقمية. تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات Phygital. سيُعقد حدث Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، بينما سيُعقد Games of the Future 2026 (ألعاب المستقبل) في أستانا، بكازاخستان.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://gofuture.games/

