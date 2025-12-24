Les Games of the Future 2025 s'achèvent après six journées riches en action

Plus de 850 participants venus de plus de 60 pays se sont affrontés du 18 au 23 décembre à l'ADNEC Centre d'Abou Dhabi dans 11 disciplines couvrant les «phygital sports», les sports technologiques et les sports électroniques. Les champions ont été couronnés devant des milliers de supporters dans des arènes pleines à craquer, et des centaines de millions d'autres ont suivi les retransmissions, les flux sociaux et les flux en continu dans le monde entier. Des concurrents âgés de 13 à 72 ans ont souligné le caractère inclusif et intergénérationnel des Games of the Future.

Le tournoi a été le théâtre d'un flux continu de moments marquants, mêlant performances sportives d'élite, jeu stratégique et innovation technologique. Les spectateurs ont apprécié les présentations technologiques à grande échelle telles que Battle of Robots, qui a vu 2,48 tonnes de robots être transportées par avion aux Émirats arabes unis pour la compétition. Il y avait également des compétitions de sports électroniques mondialement populaires, notamment des tournois de MOBA PC.Dota 2, Mobile Mobile.MLBB et Battle Royale.Featuring Fortnite, ainsi que des formats « phygital » qui attirent les foules tels que Phygital Football powered by ADNOC, Phygital Basketball. 3on3 FreeStyle brought to you by M42, Phygital Shooter. CS 2, Phygital Dancing.Just Dance et Phygital Fighting. FATAL FURY : City of the Wolves.

Des sports technologiques de pointe, tels que Phygital Drone Racing, où le pilotage de précision rencontre l'élite athlétique, ont ajouté de l'intensité, tandis que l'événement a également marqué une étape régionale avec VR-Game.HADO Global Invitation qui s'est pour la première fois déroulé au Moyen-Orient.

Des arènes pleines et des expériences immersives pour les supporters ont souligné la capacité unique du tournoi à fusionner le sport en direct et la technologie, créant un format rapide, accessible et profondément stimulant pour une nouvelle génération de public mondial.

« Le succès des Games of the Future Abu Dhabi 2025 témoigne de ce qui peut être réalisé lorsque l'innovation, l'ambition et la collaboration s'unissent », a déclaré Nis Hatt, PDG de Phygital International. » Cette étape n'aurait pas été possible sans le soutien exceptionnel et la vision commune du Conseil des sports d'Abou Dhabi, d'ASPIRE et d'Ethara, dont l'engagement en faveur de l'excellence continue d'élever le profil sportif mondial d'Abou Dhabi et son leadership en matière d'innovation. Les six derniers jours ont donné un aperçu de l'avenir du sport, où la performance physique, la technologie et la culture numérique se rejoignent pour inspirer une nouvelle génération de fans et d'athlètes ».

Les Games of the Future Abu Dhabi 2025 ont touché des millions de supporters dans le monde entier, diffusés en direct via la nouvelle plateforme OTT dédiée aux Games of the Future, avec le soutien de 27 partenaires mondiaux de diffusion et de streaming offrant une couverture dans plus de 13 langues. Cette large distribution a permis de garantir une accessibilité mondiale sans précédent et de positionner l'événement comme une référence en matière de diffusion sportive numérique et multiplateforme.

Les Games of the Future Abu Dhabi 2025 étant désormais terminés, l'attention se tourne vers Astana, au Kazakhstan, qui accueillera les Games of the Future 2026 l'été prochain. Avant l'événement, Astana organisera également des tournois Phygital Contenders en juin, dans plusieurs disciplines, réunissant des participants locaux et internationaux.

Parallèlement, Phygital International a confirmé que le processus d'appel d'offres pour les futures villes hôtes était désormais ouvert, invitant les candidats potentiels à postuler pour organiser le tournoi en 2028, 2029 ou 2030, alors que l'événement poursuit son expansion à l'échelle mondiale.

« Le passage de la Phygital Flame à Astana représente le prochain chapitre passionnant pour le mouvement phygital et les Games of the Future », a ajouté Nis Hatt. « Les Games of the Future 2026 s'appuieront sur les incroyables fondations posées ici à Abou Dhabi et continueront à repousser les limites de ce que le " phygital sport " peut réaliser sur une scène mondiale. »

Pour les résultats complets et plus d'informations sur les Games of the Future Abu Dhabi 2025, rendez-vous sur gotfabudhabi.com.

Pour connaître tous les moments forts et revoir les actions des Games of the Future 2025, rendez-vous sur : tv.gofuture.games.

À propos de Phygital International (PI) :

Phygital International est le promoteur des « phygital sports » au niveau mondial et se concentre sur l'innovation et la redéfinition des sports. Elle est la gardienne et la détentrice des droits des Games of the Future et supervise la procédure de candidature de chaque ville hôte.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://Phygitalinternational.com

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Les Games of the Future sont un événement international annuel qui représente l'apogée du « phygital sport », qui fusionne les mondes du sport physique et du sport numérique. Ce tournoi rassemble la nouvelle génération de héros du « phygital sport » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 ont été organisés à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, tandis que les Games of the Future 2026 se tiendront à Astana, au Kazakhstan.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://gofuture.games/

