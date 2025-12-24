Games of the Future 2025、6日間にわたる熱戦を経て閉幕

このトーナメントでは、トップレベルのアスリートによるパフォーマンス、戦略的なゲームプレイ、そしてテクノロジーの革新が融合した印象的な瞬間が、終始途切れることなく生み出されました。観客から特に高い支持を集めたのは、Battle of Robotsなどの大規模なテックショーケースで、同競技では大会のために総重量2.48トンに及ぶロボットがUAEへ空輸されました。MOBA PC.Dota 2、Mobile Mobile.MLBB、Battle Royale.Featuring Fortniteのトーナメントを含む世界的に人気の高いeスポーツ競技に加え、次のような観客を沸かせるphygital形式の競技も実施されました。それは、Phygital Football powered by ADNOC、M42が提供するPhygital Basketball.3on3 FreeStyle、Phygital Shooter.CS 2、Phygital Dancing.Just Dance、Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolvesなどです。

精密な操縦技術とトップレベルのアスリートとしての集中力が融合するPhygital Drone Racingなどの最先端テックスポーツが、さらなる緊張感をもたらしました。また、同大会ではVR-Game.HADO Global Invitationが中東で初めて実施されるという、地域における重要な節目も刻まれました。

満員のアリーナと没入感あふれるファン体験は、同トーナメントがライブスポーツとテクノロジーを融合させる独自の力を備えていることを際立たせ、スピーディーでアクセスしやすく、新たな世界規模の次世代オーディエンスに深く訴求するフォーマットを創出していることを明確に示しました。

「Games of the Future Abu Dhabi 2025の成功は、イノベーション、志、そして協働が結集したときに何が成し遂げられるかを示す証です」と、Phygital InternationalのCEOであるNis Hatt氏は述べました。「この節目は、Abu Dhabi Sports Council、ASPIRE、Etharaによる卓越した支援と共有されたビジョンなくしては実現し得ませんでした。同組織の卓越性に向けたコミットメントは、アブダビの世界的なスポーツプレゼンスとイノベーションにおけるリーダーシップを引き続き高めています。この6日間は、フィジカルなパフォーマンス、テクノロジー、デジタルカルチャーが融合し、新たな世代のファンやアスリートを鼓舞するスポーツの未来を垣間見せるものとなりました。」

Games of the Future Abu Dhabi 2025は、新たに開設された専用のGames of the Future OTTプラットフォームを通じてライブ配信され、13言語以上での配信を提供する27のグローバルな放送・ストリーミングパートナーの支援のもと、世界中で数百万人のファンに届けられました。この広範な配信体制により、かつてないレベルのグローバルアクセシビリティが実現するとともに、同イベントはデジタルファーストかつマルチプラットフォーム型のスポーツ放送におけるベンチマークとして位置付けられました。

Games of the Future Abu Dhabi 2025の閉幕を受け、次なる舞台はカザフスタンのアスタナへと移り、同地では来年夏にGames of the Future 2026が開催される予定です。本大会に先立ち、アスタナでは6月にPhygitalコンテンダーズ・トーナメントも開催され、複数の競技分野において、国内外の参加者が一堂に会することになります。

同時に、Phygital Internationalは、イベントのグローバルな拡大を継続する中で、2028年、2029年、または2030年大会の開催に向けた将来の開催都市を対象とする入札プロセスを開始したことを明らかにし、開催を希望する候補者に応募を呼びかけています。

「Phygitalの炎がアスタナへ引き継がれることは、phygitalムーブメントとGames of the Futureにとって、次なる刺激的な章の幕開けを意味します」と、Nis Hatt氏は付け加えました。「Games of the Future 2026は、ここアブダビで築かれた素晴らしい基盤を礎に、世界の舞台においてphygitalスポーツが成し得る可能性の限界を、さらに押し広げていきます。」

Games of the Future Abu Dhabi 2025の全競技結果および詳細については、gotfabudhabi.com をご覧ください。

Games of the Future 2025のハイライト全編と試合の再放送はこちら：tv.gofuture.games.

Phygital International（PI）について

Phygital Internationalは、phygitalスポーツを世界的に推進し、スポーツを革新し、再定義することに注力しています。同社は、Games of the Futureの管理および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスを監督しています。

詳細については、https://Phygitalinternational.com をご覧ください。

Games of the Future（GOTF）について

Games of the Futureは、フィジカルとデジタルのスポーツの世界を融合させたphygitalスポーツの頂点に位置付けられる、毎年開催される国際的なイベントです。このトーナメントでは、世界中から次世代のphygitalスポーツのヒーローが集まり、さまざまなphygital競技や課題で競い合います。Games of the Future 2025はUAEのアブダビで開催され、Games of the Future 2026はカザフスタンのアスタナで開催される予定です。

詳細については、https://gofuture.games/ をご覧ください。

