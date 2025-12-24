六日激戰圓滿落幕，2025 年 Games of the Future（未來運動會）完美收官

大批觀眾湧入阿布扎比 ADNEC，全球數百萬人收看，奠定這項 phygital 體壇盛事的國際地位

阿聯酋阿布扎比2025年12月24日 /美通社/ -- Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC正式圓滿閉幕。過去六日，連場激戰令人難忘，高能量且緊湊的賽事成功突破了體育、科技與娛樂的界限。此次盛事標誌著急速發展的 phygital 運動之關鍵時刻，進一步鞏固其塑造體壇未來的角色。

賽事於 12 月 18 日至 23 日假座阿布扎比國家展覽中心舉行，匯聚來自逾 60 個國家、超過 850 名參賽者，在涵蓋 phygital 運動、科技運動及電子競技的 11 個項目中一決高下。在座無虛席的場館及數以千計現場觀眾見證下，各項冠軍誕生；全球更有數以億計觀眾透過廣播、社交媒體動態及串流直播觀賞賽事。參賽選手年齡橫跨 13 歲至 72 歲，充分體現了 Games of the Future（未來運動會）所象徵的包容性及跨世代吸引力。

錦標賽持續上演精彩時刻，將精英運動表現、策略性遊戲玩法與科技創新完美融合。備受觀眾追捧的焦點包括大型科技展示，例如 Battle of Robots，共有重達 2.48 噸的機械人運抵阿聯酋參賽。同場亦舉行了風靡全球的電競賽事，包括 MOBA PC.Dota 2 MOBA Mobile.MLBBBattle Royale.Featuring Fortnite 錦標賽；以及深受歡迎的 phygital 賽制項目，如Phygital Football powered by ADNOCPhygital Basketball. 3on3 FreeStyle brought to you by M42, Phygital Shooter. CS 2Phygital Dancing.Just Dance Phygital Fighting. FATAL FURY: City of the Wolves。

尖端科技運動包括結合精準操控與頂尖運動員專注力的 Phygital Drone Racing令戰況更添激烈。此外，賽事亦創下地區里程碑，VR-Game.HADO Global Invitation 首次移師中東地區舉行。

爆滿的場館及沉浸式粉絲體驗，凸顯了錦標賽融合現場體育與科技的獨特能力，創造出一種節奏明快、門檻低且讓新一代全球觀眾深感著迷的賽制。

2025 年阿布扎比 Games of the Future（未來運動會）的空前成功，證明了當創新、抱負與協作結合時所能達致的成就。」 Phygital International 行政總裁 Nis Hatt 表示，「若非 Abu Dhabi Sports Council、ASPIRE 及 Ethara 的鼎力支持與共同願景，這個里程碑將無法實現。他們對卓越的承諾，持續提升阿布扎比的全球體育形象及創新領導地位。過去六天讓我們得以窺探體育的未來——體能表現、科技與數碼文化相互結合，啟發新一代的粉絲與運動員。」

2025 年阿布扎比 Games of the Future（未來運動會）透過全新的專屬 Games of the Future OTT 平台進行直播，並獲 27 家全球廣播及串流合作夥伴支持，以超過 13 種語言進行報導，觸及全球數以百萬計粉絲。這種廣泛的發布網絡確保了前所未有的全球覆蓋率，並將賽事定位為「數碼優先」、多平台體育廣播的業界基準。

隨著 2025 年阿布扎比 Games of the Future（未來運動會）圓滿落幕，目光現轉向哈薩克斯坦阿斯塔納，該市將於明年夏季主辦 2026 年 Games of the Future（未來運動會）。為迎接盛事，阿斯塔納將於六月舉辦 Phygital Contenders 錦標賽，涵蓋多個項目，匯聚本地及國際參賽者。

與此同時，隨著賽事持續拓展全球版圖，Phygital International 已確認未來主辦城市的申辦程序現已展開，邀請有意申辦者競逐 2028、2029 或 2030 年錦標賽的主辦權。

將 Phygital 聖火傳遞予阿斯塔納，象徵著 phygital 運動及 Games of the Future（未來運動會）即將展開激動人心的下一章。Nis Hatt 補充道，「2026 年 Games of the Future（未來運動會）將建基於阿布扎比奠下的宏大基礎，繼續在國際舞台上突破 phygital 運動的界限。」

如欲了解 2025 年阿布扎比 Games of the Future（未來運動會）的完整賽果及更多資訊，請瀏覽 gotfabudhabi.com

如欲重溫 2025 年 Games of the Future（未來運動會）的精彩片段及賽事重播，請瀏覽：tv.gofuture.games.

Phygital International (PI) 簡介：

Phygital International 是全球 phygital 運動推動者，專注創新和重新定義體育運動。該公司是 Games of the Future（未來運動會）的管理兼版權擁有者，並負責監督每個主辦城市的申辦過程。

如欲查看更多資料，請瀏覽：https://Phygitalinternational.com  

Games of the Future（未來運動會）(GOTF) 簡介：

Games of the Future（未來運動會）是phygital 運動巔峰國際年度盛會，融合實體世界和數碼世界運動。本錦標賽雲集來自全球各地的新一代 phygital 運動英雄，而於各式各樣 phygital 項目和挑戰中競技。2025 年 Games of the Future（未來運動會）已於阿聯酋阿布扎比舉行，而 2026 年 Games of the Future（未來運動會）將於哈薩克阿斯塔納舉行。

如欲查看更多資料，請瀏覽：https://gofuture.games/

