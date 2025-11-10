Gas Liquids Engineering conclui o Escopo de Emissão para Construção da instalação de exportação de energia de Ridley Island

CALGARY, AB, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Gas Liquids Engineering Ltd. (GLE) tem o prazer de anunciar a conclusão bem-sucedida de seu Escopo de Emissão para Construção (IFC) no projeto Ridley Island Energy Export Facility (REEF). O escopo de trabalho da GLE incluiu partes específicas de engenharia detalhada e integração de engenharia nas disciplinas de projeto de tubulação, processo, mecânica, elétrica, instrumentação, civil e estrutural.

AltaGas REEF Early Construction (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.) AltaGas REEF (Ridley Energy Export Facility) (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.) www.gasliquids.com (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.)

O projeto REEF é propriedade de uma joint venture 50/50 (Joint Venture) entre a AltaGas Ltd. (AltaGas) e Royal Vopak (Vopak) e alcançou um FID positivo na Fase I em maio de 2024. Estrategicamente posicionada com acesso em águas profundas ao Pacífico, a REEF expandirá a capacidade de exportação de produtos energéticos canadenses para os principais mercados asiáticos, promovendo a diversificação do mercado e fortalecendo o papel do Canadá no comércio global de energia

"Este projeto representa um marco importante no portfólio de instalações de exportação de energia e terminais da Gas Liquids Engineering", disse Ryan Arnold, vice-presidente de projetos da Gas Liquids Engineering. "Estamos orgulhosos de ter apoiado a AltaGas nesta importante iniciativa e de ter colaborado com fabricantes e prestadores de serviços líderes do setor."

Brett Stowkowy, vice-presidente de projetos e engenharia da AltaGas Ltd., comentou em nome da joint venture: "Estamos muito satisfeitos com essa marca atingida na contribuição da GLE para o projeto REEF. A REEF é uma iniciativa emblemática para a AltaGas e a Vopak, e a conclusão oportuna do escopo da GLE é um componente crucial da execução de nosso projeto à medida que avançamos na construção."

A REEF está localizada na Ilha Ridley, perto de Prince Rupert, na Colúmbia Britânica, e foi projetada para ser um terminal de exportação de gás liquefeito de petróleo (GLP) e líquidos a granel de acesso aberto, com uma capacidade de produção inicial estimada em 55.000 bbl/d de propano e butano. A instalação incorporará infraestrutura de carregamento avançada, capacidade de armazenamento e integração com os sistemas de transporte ferroviário e marítimo existentes para garantir operações seguras, confiáveis e eficientes.

Sobre a Gas Liquids Engineering

A Gas Liquids Engineering Ltd. é uma empresa de engenharia com sede em Calgary, especializada em projetos de infraestrutura de petróleo, gás e energia em todo o mundo. Desde sua fundação em 1987, a GLE oferece soluções abrangentes de engenharia para instalações de processamento de gás natural, manuseio de líquidos e exportação. www.gasliquids.com

Contato de mídia: Caitlin Flynn, Desenvolvimento de negócios, Gas Liquids Engineering Ltd., Telefone: +1 (403) 250-2950, E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816554/GAS_LIQUIDS_ENGINEERING_LTD__Gas_Liquids_Engineering_Completes_I.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816555/GAS_LIQUIDS_ENGINEERING_LTD__Gas_Liquids_Engineering_Completes_I.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816553/GAS_LIQUIDS_ENGINEERING_LTD__Gas_Liquids_Engineering_Completes_I.jpg

FONTE GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.