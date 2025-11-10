Gas Liquids Engineering 完成「雷德利島能源出口設施」之施工圖設計範疇

10 11月, 2025

亞伯達省卡加利 2025年11月10日 /美通社/ -- Gas Liquids Engineering Ltd. (GLE) 欣然宣佈，已成功完成其在「雷德利島能源出口設施」(REEF) 項目中的施工圖設計 (IFC) 範疇。GLE 的工作範圍涵蓋特定部分的詳細工程設計，以及跨越管道、工藝、機械、電氣、儀錶、土木及結構設計等多個學科的工程整合。

REEF 項目由 AltaGas Ltd. (AltaGas) 與 Royal Vopak (Vopak) 成立的 50/50 合資企業所擁有，並於 2024 年 5 月就第一期項目達成正面的最終投資決定 (FID)。憑藉其直達太平洋的深水港戰略位置，REEF 將擴大加拿大能源產品對主要亞洲市場的出口能力，進一步推動市場多元化，並鞏固加拿大在全球能源貿易中的角色。

AltaGas REEF 早期施工
AltaGas REEF（雷德利能源出口設施）
www.gasliquids.com
「此項目是 Gas Liquids Engineering 在能源出口及碼頭設施項目組合中的一個重要里程碑。」Gas Liquids Engineering 項目副總裁 Ryan Arnold 表示，「我們很榮幸能在此重要計劃上為 AltaGas 提供支援，並與行業領先的承造商和服務供應商合作。」

AltaGas Ltd. 項目及工程副總裁 Brett Stowkowy 代表該合資企業評論道：「我們非常高興 GLE 為 REEF 項目作出的貢獻達到了這一里程碑。REEF 是 AltaGas 和 Vopak 的旗艦計劃，GLE 準時完成其工作範疇，是我們推進施工及項目執行的關鍵一環。」

REEF 位於不列顛哥倫比亞省魯珀特王子港附近的雷德利島，被設計為一個開放使用的液化石油氣 (LPG) 和散裝液體出口碼頭，預計初期丙烷和丁烷的吞吐量為每日 55,000 桶。該設施將配備先進的裝卸基礎設施、儲存容量，並與現有的鐵路和海運系統整合，以確保營運安全、可靠且高效。

關於 Gas Liquids Engineering
Gas Liquids Engineering Ltd. 是一間總部位於卡加利的工程公司，專注於全球石油、天然氣和能源基礎設施項目。自 1987 年成立以來，GLE 一直為天然氣處理、液體處理和出口設施提供全面的工程解決方案。www.gasliquids.com

傳媒聯絡：Caitlin Flynn，業務發展，Gas Liquids Engineering Ltd.，電話：+1 (403) 250-2950，電郵：[email protected]

