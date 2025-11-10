Gas Liquids Engineering finalise la validation « Bon pour construction » pour l'installation Ridley Island Energy Export Facility

CALGARY, AB, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Gas Liquids Engineering Ltd. (GLE) a le plaisir d'annoncer l'achèvement réussi de son périmètre Émis pour Construction (IFC) dans le cadre du projet Ridley Island Energy Export Facility (REEF). Le cahier des charges de GLE comprenait des parties spécifiques de l'ingénierie détaillée et de l'intégration de l'ingénierie dans les disciplines de la tuyauterie, du processus, de la mécanique, de l'électricité, de l'instrumentation, du génie civil et de la conception structurelle.

AltaGas REEF Early Construction AltaGas REEF (Ridley Energy Export Facility) www.gasliquids.com

Le projet REEF est détenu par une entreprise commune 50/50 (entreprise commune) entre AltaGas Ltd. (AltaGas) et Royal Vopak (Vopak) et a atteint une décision finale d'investissement (FID) positive pour la phase I en mai 2024. Stratégiquement situé avec un accès aux eaux profondes du Pacifique, le projet REEF augmentera la capacité d'exportation des produits énergétiques canadiens vers les principaux marchés asiatiques, ce qui favorisera la diversification des marchés et renforcera le rôle du Canada au sein du marché énergétique mondial.

« Ce projet représente une étape importante dans le portefeuille d'infrastructures d'exportation et de terminaux énergétiques de Gas Liquids Engineering », a déclaré Ryan Arnold, vice-président chargé des projets chez Gas Liquids Engineering. « Nous sommes fiers d'avoir soutenu AltaGas dans cette importante initiative et d'avoir collaboré avec des fabricants et des prestataires de services de premier plan. »

Brett Stowkowy, vice-président des projets et de l'ingénierie chez AltaGas Ltd, a commenté l'événement au nom de la coentreprise : « Nous sommes ravis de marquer cette étape importante dans la contribution de GLE au projet REEF. REEF est une initiative phare pour AltaGas et Vopak, et l'achèvement en temps voulu de la portée de GLE constitue un élément clé de l'exécution de notre projet alors que nous avançons dans la phase de construction. »

REEF est situé sur l'île Ridley, près de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, et est conçu pour être un terminal d'exportation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de produits liquides en grande quantité à accès ouvert, avec une capacité initiale estimée à 55 000 barils/jour de propane et de butane. L'installation comprendra une infrastructure de chargement avancée, une capacité de stockage et une intégration avec les systèmes de transport ferroviaire et maritime existants afin de garantir des opérations sûres, fiables et efficaces.

À propos de Gas Liquids Engineering

Gas Liquids Engineering Ltd. est une société d'ingénierie basée à Calgary, spécialisée dans les projets d'infrastructures pétrolières, gazières et énergétiques dans le monde entier. Depuis sa création en 1987, GLE fournit des solutions d'ingénierie complètes pour le traitement du gaz naturel, la manutention des liquides et les installations d'exportation. www.gasliquids.com

Relations avec les médias : Caitlin Flynn, Développement commercial, Gas Liquids Engineering Ltd, Téléphone : +1 (403) 250-2950, E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816554/GAS_LIQUIDS_ENGINEERING_LTD__Gas_Liquids_Engineering_Completes_I.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816555/GAS_LIQUIDS_ENGINEERING_LTD__Gas_Liquids_Engineering_Completes_I.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816553/GAS_LIQUIDS_ENGINEERING_LTD__Gas_Liquids_Engineering_Completes_I.jpg