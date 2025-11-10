Gas Liquids Engineering completa la emisión del alcance de la construcción de la planta de exportación de energía de Ridley Island

CALGARY, Alberta, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Gas Liquids Engineering Ltd. (GLE) se complace en anunciar la finalización con éxito de su documento de Emisión para Construcción (IFC, por sus siglas en inglés) en el proyecto de la Instalación de Exportación de Energía de Ridley Island (REEF). El trabajo de GLE abarcó partes específicas de la ingeniería detallada y la integración de la ingeniería en las disciplinas de diseño de tuberías, procesos, mecánica, electricidad, instrumentación, ingeniería civil y estructural.

AltaGas REEF Early Construction (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.) AltaGas REEF (Ridley Energy Export Facility) (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.) www.gasliquids.com (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.)

El proyecto REEF es propiedad de una empresa conjunta al 50 % (Joint Venture) entre AltaGas Ltd. (AltaGas) y Royal Vopak (Vopak), y alcanzó una decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) positiva para la fase I en mayo de 2024. Con una ubicación estratégica y acceso a aguas profundas del Pacífico, REEF ampliará la capacidad de exportación de productos energéticos canadienses a mercados asiáticos clave, lo que favorecerá la diversificación del mercado y reforzará la función de Canadá en el comercio energético mundial

"Este proyecto representa un hito importante en la cartera de instalaciones de exportación de energía y terminales de Gas Liquids Engineering", afirmó Ryan Arnold, vicepresidente de Proyectos de Gas Liquids Engineering. "Estamos orgullosos de haber apoyado a AltaGas en esta importante iniciativa y de haber colaborado con fabricantes y proveedores de servicios líderes en el sector".

Brett Stowkowy, vicepresidente de Proyectos e Ingeniería de AltaGas Ltd., comentó en nombre de la empresa conjunta: "Estamos muy contentos de celebrar este hito en la contribución de GLE al proyecto REEF. REEF es una iniciativa insignia para AltaGas y Vopak, y la finalización oportuna del alcance de GLE es un componente crucial de la ejecución de nuestro proyecto a medida que avanzamos en la construcción".

REEF está ubicado en Ridley Island, cerca de Prince Rupert, Columbia Británica, y está diseñado para ser una terminal de exportación de gas licuado de petróleo (LPG, por sus siglas en inglés) y líquidos a granel de acceso abierto, con una capacidad inicial estimada de 55.000 barriles diarios de propano y butano. La instalación incorporará infraestructura de carga avanzada, capacidad de almacenamiento e integración con los sistemas de transporte ferroviario y marítimo existentes para garantizar operaciones seguras, confiables y eficientes.

Acerca de Gas Liquids Engineering

Gas Liquids Engineering Ltd. es una empresa de ingeniería con sede en Calgary especializada en proyectos de infraestructura de petróleo, gas y energía en todo el mundo. Desde su fundación en 1987, GLE ha proporcionado soluciones de ingeniería integrales para el procesamiento de gas natural, la manipulación de líquidos y las instalaciones de exportación. www.gasliquids.com

Contacto para los medios: Caitlin Flynn, Desarrollo Comercial, Gas Liquids Engineering Ltd., Teléfono: +1 (403) 250-2950, correo electrónico: [email protected]

