GLE finaliza la emisión del alcance de construcción de la planta de exportación de energía de Ridley Island

Gas Liquids Engineering finaliza la emisión del alcance de construcción de la planta de exportación de energía de Ridley Island

CALGARY, AB, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Gas Liquids Engineering Ltd. (GLE) se complace en anunciar la finalización exitosa de su alcance de Emisión para Construcción (IFC) en el proyecto de la Instalación de Exportación de Energía de Ridley Island (REEF). El alcance del trabajo de GLE abarcó partes específicas de ingeniería de detalle e integración de ingeniería en las disciplinas de diseño de tuberías, procesos, mecánica, electricidad, instrumentación, obra civil y estructuras.

El proyecto REEF es propiedad de una empresa conjunta al 50 % entre AltaGas Ltd. (AltaGas) y Royal Vopak (Vopak), y obtuvo una decisión final de inversión positiva para la Fase I en mayo de 2024. Con una ubicación estratégica que le brinda acceso a aguas profundas del Pacífico, REEF ampliará la capacidad de exportación de productos energéticos canadienses a mercados clave de Asia, lo que fomentará la diversificación del mercado y fortalecerá el papel de Canadá en el comercio energético mundial.

"Este proyecto representa un hito importante en la cartera de instalaciones de exportación de energía y terminales de Gas Liquids Engineering", afirmó Ryan Arnold, vicepresidente de Proyectos de Gas Liquids Engineering. "Nos enorgullece haber apoyado a AltaGas en esta importante iniciativa y haber colaborado con fabricantes y proveedores de servicios líderes en la industria".

Brett Stowkowy, vicepresidente de Proyectos e Ingeniería de AltaGas Ltd. comentó en nombre de la empresa conjunta: "Nos complace enormemente celebrar este hito en la contribución de GLE al proyecto REEF. REEF es una iniciativa emblemática para AltaGas y Vopak, y la finalización oportuna del alcance de GLE es un componente crucial para la ejecución del proyecto a medida que avanzamos en la construcción".

REEF se ubica en la isla Ridley, cerca de Prince Rupert, Columbia Británica, y está diseñada como una terminal de exportación de gas licuado de petróleo (GLP) y líquidos a granel de acceso abierto, con una capacidad de procesamiento inicial estimada de 55.000 barriles diarios de propano y butano. La instalación incorporará infraestructura de carga avanzada, capacidad de almacenamiento e integración con los sistemas de transporte ferroviario y marítimo existentes para garantizar operaciones seguras, confiables y eficientes.

Acerca de Gas Liquids Engineering

Gas Liquids Engineering Ltd. es una empresa de ingeniería con sede en Calgary, especializada en proyectos de infraestructura de petróleo, gas y energía a nivel mundial. Desde su fundación en 1987, GLE ha proporcionado soluciones integrales de ingeniería para el procesamiento de gas natural, el manejo de líquidos y las instalaciones de exportación. www.gasliquids.com

Contacto para medios: Caitlin Flynn, Desarrollo empresarial, Gas Liquids Engineering Ltd., tel.: +1 (403) 250-2950, Email: [email protected]