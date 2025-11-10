شركة هندسة سوائل الغاز تُنجِز نطاق العمل المخصص للتشييد في منشأة ريدلي آيلاند لتصدير الطاقة

كالغاري، ألبرتا, 10 نوفمبر 2025/PRNewswire/ -- يُسعد شركة هندسة سوائل الغاز المحدودة (GLE) أن تُعلن عن إنجازها الناجح لنطاق عملها المخصص لمرحلة التشييد (IFC) في مشروع منشأة ريدلي آيلاند لتصدير الطاقة (REEF). شمل نطاق عمل شركة هندسة سوائل الغاز أجزاء محددة من الهندسة التفصيلية والتكامل الهندسي في مختلف تخصصات التصميم، بما في ذلك الأنابيب والعمليات والميكانيكا والكهرباء والأجهزة الدقيقة والهندسة المدنية والإنشائية.

AltaGas REEF Early Construction (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.) AltaGas REEF (Ridley Energy Export Facility) (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.) www.gasliquids.com (CNW Group/GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD.)

تعود ملكية مشروع منشأة ريدلي آيلاند لتصدير الطاقة إلى مشروع مشترك مناصفة (بنسبة 50/50) بين شركة AltaGas وشركة Vopak ، وقد حصل المشروع على قرار استثماري نهائي إيجابي للمرحلة الأولى في مايو 2024. بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى المياه العميقة للمحيط الهادئ، ستعمل منشأة ريدلي آيلاند لتصدير الطاقة على توسيع القدرة التصديرية لمنتجات الطاقة الكندية إلى الأسواق الآسيوية الرئيسية، مما يعزز تنوع الأسواق ويدعم دور كندا في تجارة الطاقة العالمية.

صرّح رايان أرنولد، نائب رئيس المشاريع في شركة هندسة سوائل الغاز: "يمثل هذا المشروع علامة فارقة في سجل إنجازات الشركة في مجال منشآت تصدير الطاقة والمحطات الطرفية". وأضاف: "نحن فخورون بدعمنا لشركة AltaGas في هذه المبادرة المهمة، وبتعاوننا مع أبرز المصنعين ومقدمي الخدمات في الصناعة".

ومن جانبه، علق بريت ستوكوي، نائب الرئيس للمشاريع والهندسة في شركة AltaGas ، نيابةً عن المشروع المشترك قائلًا: "يسعدنا جدًا أن نشهد هذه المرحلة المهمة في مساهمة شركة هندسة سوائل الغاز في مشروع منشأة ريدلي آيلاند لتصدير الطاقة. وأضاف: "تُعد منشأة ريدلي آيلاند لتصدير الطاقة مبادرة رائدة لشركتي AltaGas و Vopak ، ويُشكل إنجاز شركة هندسة سوائل الغاز لنطاق عملها في الوقت المناسب عنصرًا حاسمًا في تنفيذ مشروعنا مع تقدمنا في مرحلة التشييد".

تقع منشأة ريدلي آيلاند لتصدير الطاقة في جزيرة ريدلي بالقرب من مدينة برينس روبرت في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وهي مصممة لتكون محطة طرفية مفتوحة الوصول لتصدير غاز البترول المسال والسوائل السائبة، بطاقة معالجة أولية تُقدر بـ 55.000 برميل يوميًا من البروبان والبيوتان. ستضم المنشأة بنية تحتية متطورة للشحن وسعة تخزين كبيرة، بالإضافة إلى تكاملها مع شبكات النقل الحالية عبر السكك الحديدية والبحر، وذلك لضمان التشغيل الآمن والموثوق والفعال.

نبذة عن شركة هندسة السوائل الغازية

شركة هندسة سوائل الغاز المحدودة هي شركة هندسية يقع مقرها في كالغاري، وتتخصص في مشاريع البنية التحتية للنفط والغاز والطاقة حول العالم. منذ تأسيسها في عام 1987، قدمت الشركة حلولًا هندسية متكاملة في مجالات معالجة الغاز الطبيعي ومناولة السوائل ومنشآت التصدير. www.gasliquids.com

للتواصل الإعلامي: كيتلين فلين، قسم تطوير الأعمال بشركة هندسة سوائل الغاز المحدودة.



الهاتف: 2950-250 (403) 1+، البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2816554/GAS_LIQUIDS_ENGINEERING_LTD__Gas_Liquids_Engineering_Completes_I.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2816555/GAS_LIQUIDS_ENGINEERING_LTD__Gas_Liquids_Engineering_Completes_I.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2816553/GAS_LIQUIDS_ENGINEERING_LTD__Gas_Liquids_Engineering_Completes_I.jpg