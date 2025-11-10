Gas Liquids Engineering schließt Bauauftrag für die Energieexportanlage auf Ridley Island ab

CALGARY, AB, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Gas Liquids Engineering Ltd. (GLE) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Issued for Construction (IFC)-Auftrags für das Projekt Ridley Island Energy Export Facility (REEF) bekannt zu geben. Der Auftragsumfang von GLE umfasste bestimmte Teile der Detailplanung und der technischen Integration in den Bereichen Rohrleitungsbau, Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Messtechnik, Bauwesen und Tragwerksplanung.

Das REEF-Projekt ist Eigentum eines 50/50-Joint-Ventures (Joint Venture) zwischen AltaGas Ltd. (AltaGas) und Royal Vopak (Vopak) und erreichte im Mai 2024 eine positive FID für Phase I. Dank seiner strategisch günstigen Lage mit Zugang zum Tiefwasser des Pazifiks wird REEF die Exportkapazität kanadischer Energieprodukte in wichtige asiatische Märkte erweitern, die Marktdiversifizierung vorantreiben und die Rolle Kanadas im globalen Energiehandel stärken.

„Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein im Portfolio von Gas Liquids Engineering im Bereich Energieexport und Terminalanlagen", sagte Ryan Arnold, Vice President of Projects bei Gas Liquids Engineering. „Wir sind stolz darauf, AltaGas bei dieser wichtigen Initiative unterstützt und mit branchenführenden Herstellern und Dienstleistern zusammengearbeitet zu haben."

Brett Stowkowy, Vice President, Projects & Engineering bei AltaGas Ltd., kommentierte im Namen des Joint Ventures: „Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein im Beitrag von GLE zum REEF-Projekt zu erreichen. REEF ist eine Vorzeigeinitiative für AltaGas und Vopak, und die termingerechte Fertigstellung des GLE-Auftrags ist ein entscheidender Bestandteil unserer Projektdurchführung, während wir mit dem Bau voranschreiten."

REEF befindet sich auf Ridley Island in der Nähe von Prince Rupert, British Columbia, und ist als frei zugänglicher Exportterminal für Flüssiggas (LPG) und Flüssiggüter mit einer geschätzten anfänglichen Durchsatzkapazität von 55.000 Barrel Propan und Butan pro Tag konzipiert. Die Anlage wird über eine fortschrittliche Verladeinfrastruktur, Speicherkapazitäten und eine Anbindung an bestehende Schienen- und Seetransportsysteme verfügen, um einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Informationen über Gas Liquids Engineering

Gas Liquids Engineering Ltd. ist ein in Calgary ansässiges Ingenieurbüro, das sich auf Öl-, Gas- und Energieinfrastrukturprojekte weltweit spezialisiert hat. Seit seiner Gründung 1987 hat die GLE umfassende technische Lösungen für die Erdgasverarbeitung, den Umgang mit Flüssigkeiten und Exportanlagen geliefert. www.gasliquids.com

Medienkontakt: Caitlin Flynn, Geschäftsentwicklung, Gas Liquids Engineering Ltd, Telefon: +1 (403) 250-2950, E-Mail: [email protected]

