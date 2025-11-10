Gas Liquids Engineering、リドリーアイランド・エネルギー輸出施設の建設用スコープを完了

カナダ・アルバータ州カルガリー、2025年11月11日 /PRNewswire/ — Gas Liquids Engineering Ltd.（GLE）は、リドリーアイランド・エネルギー輸出施設（REEF）プロジェクトにおける建設用図面発行（IFC）範囲を無事完了したことを発表します。GLEの作業範囲には、配管、プロセス、機械、電気、計装、土木、構造設計の各分野における詳細設計および設計統合の特定部分が含まれていました。

REEFプロジェクトは、AltaGas Ltd.（AltaGas）とRoyal Vopak（Vopak）の50/50ジョイントベンチャー（JV）によって所有されており、フェーズIは2024年5月に前向きな最終投資決定（FID）に達しました。REEFは太平洋への深水アクセスを有する戦略的な立地に位置しており、カナダのエネルギー製品のアジア主要市場への輸出能力を拡大することで、市場の多様化を促進し、カナダの世界的なエネルギー貿易における役割を強化します

「本プロジェクトは、Gas Liquids Engineeringのエネルギー輸出およびターミナル施設のポートフォリオにおける重要なマイルストーンを示すものです」と、Gas Liquids Engineeringのプロジェクト担当副社長Ryan Arnold氏は述べています。「私たちは、AltaGasのこの重要なプロジェクトを支援し、業界をリードする製造業者やサービス提供者と協力できたことを誇りに思います」。

AltaGas Ltd.のプロジェクト・エンジニアリング担当副社長であるBrett Stowkowy氏は、ジョイントベンチャーを代表して次のようにコメントしました: 「GLEがREEFプロジェクトに貢献したこの節目を迎えられ、大変嬉しく思います。REEFはAltaGasとVopakにとって旗艦プロジェクトであり、GLEの担当範囲を予定通り完了したことは、建設段階を進める上でプロジェクト実行の重要な要素です。」

REEFはブリティッシュコロンビア州プリンスルパート近郊のリドリー島に位置しており、オープンアクセス型の液化石油ガス（LPG）およびバルク液体輸出ターミナルとして設計されており、初期処理能力はプロパンおよびブタンで1日あたり約55,000バレルと見込まれています。本施設は、安全で信頼性が高く、効率的なオペレーションを実現するため、先進的な積載インフラ、貯蔵容量、そして既存の鉄道および海上輸送システムとの統合を取り入れる予定です。

Gas Liquids Engineering について

Gas Liquids Engineering Ltd. は、カナダ・カルガリーに本社を置くエンジニアリング企業で、世界中の石油・天然ガスおよびエネルギーインフラプロジェクトを専門としています。1987年の創業以来、GLEは天然ガス処理、液体ハンドリング、輸出施設において、包括的なエンジニアリングソリューションを提供してきました。 www.gasliquids.com

メディア関連問い合わせ先：Caitlin Flynn、ビジネスデベロップメント、Gas Liquids Engineering Ltd.、電話：+1 (403) 250-2950、メールアドレス: [email protected]

