Gateway Gulf 2025 obtient plus de 17 milliards de dollars dans le cadre d'annonces, de partenariats et de transactions

Consolidation de la position de Bahreïn en tant que puissance régionale en matière d'investissement, en s'appuyant sur la dynamique de l'année dernière

MANAMA, Bahreïn, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La troisième édition de Gateway Gulf 2025, organisée par le Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), s'est achevée sur une note positive avec la signature de partenariats et d' accords historiques d'une valeur de plus de 17 milliards de dollars, résultant de plus de 60 transactions et annonces faites au cours de ce forum d'investissement phare de deux jours.

Organisé à l'hôtel Four Seasons, Bahrain Bay, les 2 et 3 novembre, le forum a accueilli plus de 200 ministres et chefs d'entreprise internationaux sur le thème « Rethinking Global Investment for New Trade Dynamics » (Repenser l'investissement mondial pour une nouvelle dynamique commerciale). Les délégués ont exploré les vastes possibilités d'investissement dans le Royaume et dans le Golfe, alors que Bahreïn continue à stimuler l'innovation et à favoriser une économie fondée sur la connaissance et la numérisation.

H.E. Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa, vice-premier ministre, a inauguré l'événement, tandis que S.E. Shaikh Salman bin Khalifa Al-Khalifa, ministre des Finances et de l'Économie nationale, a prononcé un discours de bienvenue, réaffirmant le rôle de la nation insulaire en tant que « centre d'innovation et d'opportunités » et « pont entre l'Orient et l'Occident », notant que le Royaume aborde avec confiance « l'ère de l'intelligence ».

Pendant deux jours, le Four Seasons a vibré d'une intense activité, réunissant des intervenants de renommée internationale, des délégués, ainsi que des journalistes locaux et étrangers. Ensemble, ils ont échangé autour de thématiques clés telles que les tarifs commerciaux mondiaux, l'investissement transfrontalier, la transformation numérique et la transition vers les énergies renouvelables.

Un certain nombre d'accords de grande ampleur ont été signés lors de ce forum, démontrant le statut de l'événement en tant que plateforme d'investissement de premier plan. Ces accords contribuent directement à stimuler les investissements dans les cinq secteurs prioritaires non pétroliers de Bahreïn : les services financiers, les TIC, l'industrie manufacturière, la logistique et le tourisme soutiennent les objectifs de développement à long terme du Royaume.

L'un des temps forts du Forum a été la mise en lumière de l'initiative Golden License, qui a vu quatre projets stratégiques se voir décerner ce statut prestigieux.

Beyon et Oracle : un partenariat entre Oracle en tant que fournisseur de technologie et le groupe technologique local Beyon pour lancer un centre de données en nuage souverain afin d'héberger des clients utilisant des applications Oracle.

un partenariat entre Oracle en tant que fournisseur de technologie et le groupe technologique local Beyon pour lancer un centre de données en nuage souverain afin d'héberger des clients utilisant des applications Oracle. Binaa Al Bahrain : façonner l'avenir de la vie urbaine dans la nation insulaire grâce à des développements stratégiques, en soutenant les ambitions plus larges de Bahreïn en matière de progrès durable et de modernisation.

façonner l'avenir de la vie urbaine dans la nation insulaire grâce à des développements stratégiques, en soutenant les ambitions plus larges de Bahreïn en matière de progrès durable et de modernisation. Arla Foods : a annoncé l'expansion de la nouvelle gamme de produits de l'usine d'Arla Foods - la multinationale laitière dont le siège se trouve au Danemark - basée à Bahreïn. Grâce à cette avancée, Arla devient le deuxième fabricant de produits laitiers de la région.

a annoncé l'expansion de la nouvelle gamme de produits de l'usine d'Arla Foods - la multinationale laitière dont le siège se trouve au Danemark - basée à Bahreïn. Grâce à cette avancée, Arla devient le deuxième fabricant de produits laitiers de la région. Foulath : Un holding industriel avec d'importants investissements dans l'acier et la société mère de Bahrain Steel & SULB - pour l'expansion d'une installation existante afin de développer un projet solaire en construisant une structure de hangar spécialisée.

En outre, des projets précédemment attribués, tels que la National Bank of Kuwait, ont annoncé la pose de la toute première pierre de leur premier siège international dans le Royaume, tandis que Bahrain Titanium a annoncé le début de la construction de leur installation de production de titane.

D'autres annonces importantes ont été effectuées au cours de ces deux journées :

AirAsia : Capital A a signé une lettre d'intention avec le ministère des Transports et des Télécommunications afin d'étudier la possibilité de faire de Bahreïn la plaque tournante d'AirAsia au Moyen-Orient, marquant ainsi le début d'un partenariat à long terme visant à construire un pont majeur entre l'ANASE et l'une des régions aéronautiques à la croissance la plus rapide au monde.

Capital A a signé une lettre d'intention avec le ministère des Transports et des Télécommunications afin d'étudier la possibilité de faire de Bahreïn la plaque tournante d'AirAsia au Moyen-Orient, marquant ainsi le début d'un partenariat à long terme visant à construire un pont majeur entre l'ANASE et l'une des régions aéronautiques à la croissance la plus rapide au monde. Banque Al Salam : a célébré le premier anniversaire d'ASB Capital, lancé à l'occasion de Gateway Gulf 2024, qui a enregistré une croissance significative de ses actifs sous gestion et de ses nouveaux produits d'investissement.

a célébré le premier anniversaire d'ASB Capital, lancé à l'occasion de Gateway Gulf 2024, qui a enregistré une croissance significative de ses actifs sous gestion et de ses nouveaux produits d'investissement. Investcorp : a annoncé avoir réalisé des investissements d'un montant de 1,2 milliard de dollars au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2026.

a annoncé avoir réalisé des investissements d'un montant de 1,2 milliard de dollars au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2026. SICO : a présenté une gamme de produits élargie et de mandats spécialisés, dont un fonds turc et une initiative d'investissement dans l'or.

a présenté une gamme de produits élargie et de mandats spécialisés, dont un fonds turc et une initiative d'investissement dans l'or. Aluminium Bahrain (ALBA) : a formé un partenariat stratégique avec Shandong Innovation Group (SIG) et BlueFive Capital, afin d'optimiser la chaîne d'approvisionnement mondiale en aluminium et de renforcer le corridor commercial CCG-Asie.

a formé un partenariat stratégique avec Shandong Innovation Group (SIG) et BlueFive Capital, afin d'optimiser la chaîne d'approvisionnement mondiale en aluminium et de renforcer le corridor commercial CCG-Asie. Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC) : a dévoilé un plan directeur pluriétapes ambitieux visant à créer une destination sportive et de loisirs de classe mondiale, sur une superficie de trois millions de mètres carrés.

a dévoilé un plan directeur pluriétapes ambitieux visant à créer une destination sportive et de loisirs de classe mondiale, sur une superficie de trois millions de mètres carrés. Arcapita : a annoncé des projets d'investissement dans des infrastructures logistiques, notamment des entrepôts et des centres de données au Royaume-Uni et aux États-Unis, au cours de l'année prochaine.

a annoncé des projets d'investissement dans des infrastructures logistiques, notamment des entrepôts et des centres de données au Royaume-Uni et aux États-Unis, au cours de l'année prochaine. Beyon Sovereign HyperCloud : Beyon Solutions et l'Information & eGovernment Authority (IGA) s'apprêtent à lancer le premier Sovereign HyperCloud de Bahreïn prêt pour l'IA, optimisé par Oracle.

Beyon Solutions et l'Information & eGovernment Authority (IGA) s'apprêtent à lancer le premier Sovereign HyperCloud de Bahreïn prêt pour l'IA, optimisé par Oracle. Beyon Solutions : a signé un protocole d'accord avec Gulf Air Group et Oracle pour accélérer l'innovation basée sur le cloud et mettre en œuvre une stratégie ERP unifiée.

a signé un protocole d'accord avec Gulf Air Group et Oracle pour accélérer l'innovation basée sur le cloud et mettre en œuvre une stratégie ERP unifiée. The Bahrain Tender Board : a annoncé l'attribution d'appels d'offres gouvernementaux d'une valeur de plusieurs milliards au cours des neuf premiers mois de l'année 2025, ce qui représente un investissement majeur dans le développement des infrastructures.

Réaffirmant la vision commune des États membres du Golfe d'améliorer les corridors commerciaux, de développer les industries du futur, d'investir dans les technologies de pointe et d'augmenter la contribution au PIB non pétrolier, Gateway Gulf constitue une plateforme essentielle pour présenter Bahreïn comme une porte d'entrée agile et favorable aux entreprises dans l'ensemble de la région, tout en rassemblant des décideurs clés et des leaders mondiaux du monde entier. Le succès du forum de cette année et la participation constante des participants témoignent de l'attrait international croissant de Bahreïn et consolident fermement la position du Royaume sur la scène mondiale.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2812799/Gateway_Gulf_25.jpg