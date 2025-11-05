Gateway Gulf 2025、発表・パートナーシップ・取引で170億米ドル超を獲得

昨年の勢いを受け、Bahrainの地域投資ハブとしての地位を確固たるものに

バーレーン、マナーマ発, 2025年11月5日 / PRNewswire/ -- バーレーン経済開発庁（Bahrain EDB）が主催するGateway Gulf 2025の第3回大会は、2日間にわたる同フォーラムで60件以上の契約や発表が行われ、総額170億米ドル超の画期的なパートナーシップや合意が成立する形で成功裏に閉幕しました。

2025年11月2日から3日にかけて、BahrainベイのフFour Seasons Hotelで開催された本フォーラムには、「新たな貿易ダイナミクスに向けたグローバル投資の再考」をテーマに、200名を超える閣僚や国際的なビジネスリーダーが参加しました。参加者たちは、Bahrain王国および湾岸地域全体に広がる多大な投資機会を探求しました。バーレーンは引き続きイノベーションを推進し、デジタル優先・知識基盤型経済の育成に注力しています。

H.E.副首相のShaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa氏がイベントを開会し、H.E Shaikh Salman bin Khalifa Al-Khalifa財務・国民経済大臣が歓迎の挨拶を行いました。この島国が「イノベーションと機会の中心地」および「東西の架け橋」としての役割を改めて強調し、王国が自信を持って「インテリジェンスの時代」へと足を踏み入れつつあると述べた。

2日間にわたり、Four Seasonsは活気に満ち、世界各国のスピーカーや代表団、国内外のジャーナリストたちが、世界貿易関税、国境を越えた投資、デジタルトランスフォーメーション、再生可能エネルギーへの移行など、多岐にわたるテーマについて活発に議論しました。

フォーラムでは多数の画期的な取引が締結され、本イベントが投資の主要プラットフォームとしての地位を確立していることが示されました。これらの合意は、バーレーンの非石油優先5分野への投資促進を直接支援するものです：金融サービス、ICT、製造業、物流、観光業――これらは王国の長期的な開発目標を支援する分野です。

フォーラムで注目されたもう一つの取り組みは「ゴールデンライセンス」イニシアティブであり、4つの戦略的プロジェクトがゴールデンライセンスの認定を受けました。

Beyon と Oracle ： Oracle が技術提供者として、地元テクノロジーグループの Beyon と提携し、Oracle アプリケーションを利用するクライアント向けの主権クラウドデータセンターを立ち上げるプロジェクト。

Binaa Al Bahrain: Bahrainの持続可能な発展と近代化という広範な目標を支援しつつ、戦略的開発を通じて同島国における都市生活の未来を形作るプロジェクト。

Arla Foods: デンマークに本社を置く多国籍乳製品企業、Arla Foodsのバーレーン拠点における新製品ライン拡張を発表。このマイルストーンにより、アーラは地域で2番目に大きな乳製品メーカーとしての地位を確立。

Foulath: 主要な製鋼事業を持つ産業持株会社であり、Bahrain SteelおよびSULBの親会社である同社は、既存施設の拡張により、専用のシェッド構造を建設して太陽光プロジェクトを開発。

さらに、以前に認定されたプロジェクトとして、クウェート国立銀行（National Bank of Kuwait）は同王国における初の国際本社の起工式を発表し、 Bahrain Titaniumはチタン製造施設の建設開始を発表しました。

2 日間にわたって行われたその他の主要な発表は以下の通りです：

AirAsia: Capital Aは、バーレーンをAirAsiaの中東ハブとして設立する可能性を検討するため、運輸通信省と意向表明書（LOI）に署名しました。これは、ASEANと世界で最も急成長している航空地域のひとつを結ぶ長期的なパートナーシップの始まりを意味します。

Al Salam 銀行: ASBは、Gateway Gulf 2024で立ち上げられたASBキャピタルの1周年を祝いました。運用資産の大幅な成長と新しい投資商品の導入が報告されました。

Investcorp: 2026会計年度第1四半期に、12億米ドルの投資を完了したことを発表しました。

SICO: トルコ基金やゴールド投資イニシアチブを含む、拡張された製品群および専門的な運用方針を発表しました。

Aluminium Bahrain (ALBA): 戦略的パートナーシップを山東イノベーショングループ（SIG）およびBlueFive Capitalと締結し、グローバルなアルミニウム供給網の最適化とGCC–アジア貿易回廊の強化を目指します。

Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC): 総面積300万平方メートルにわたる世界クラスのスポーツ＆ライフスタイル施設を開発するための、複数段階に分けたマスタープランを発表しました。

Arcapita: 今後1年間で、英国および米国における倉庫やデータセンターを含む物流インフラへの投資計画を発表しました。

Beyon Sovereign HyperCloud: Beyonソリューションズと情報・電子政府庁（IGA）は、Oracleの技術を活用したバーレーン初のAI対応主権ハイパークラウドを立ち上げる予定です。

Beyon ソリューションズ: Gulf Air GroupおよびOracleと覚書（MoU）を締結し、クラウド活用のイノベーションを加速させ、統合ERP戦略を実施することを目指します。

Bahrain 入札委員会: 2025年の最初の9か月間に数十億ドル相当の政府入札を受注したことを発表し、インフラ開発への大規模な投資となります。

ガルフ諸国の共通のビジョンである貿易回廊の強化、将来産業の開発、先端技術への投資、非石油部門のGDP寄与率向上を再確認する中で、Gateway Gulfは、バーレーンを柔軟でビジネスフレンドリーな地域ゲートウェイとして紹介する重要なプラットフォームであり、世界中の主要意思決定者やリーダーを結集する場となっています。今年のフォーラムの成功と参加者の継続的な年次参加は、Bahrainの国際的な魅力の高まりを示しており、同国の世界的地位を確固たるものにしています。

