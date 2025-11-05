2025年「海灣門戶論壇」成果豐碩，促成總值逾170億美元的公告、合作及交易
05 11月, 2025, 15:29 CST
承接去年勢頭 鞏固巴林作為地區投資樞紐的地位
巴林麥納麥 2025年11月5日 /美通社/ -- 由巴林經濟發展局 (Bahrain EDB) 主辦的第三屆「海灣門戶論壇 2025」圓滿結束。在為期兩日的旗艦投資論壇期間，共宣佈了超過 60 項交易及公告，促成了價值逾 170 億美元的重大合作夥伴關係和協議。
論壇於11月2日至3日在巴林灣四季酒店舉行，匯聚了超過 200 名部長級官員和全球商界領袖，共同探討「在新貿易動態下反思全球投資」的主題。隨著巴林持續推動創新並致力發展數碼優先的知識型經濟，與會代表深入探討了巴林王國乃至更廣泛海灣地區的龐大投資機遇。
巴林副首相 Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa 閣下為活動揭幕，財政與國民經濟部部長 Shaikh Salman bin Khalifa Al-Khalifa 閣下致歡迎辭。他重申巴林作為「創新與機遇中心」及「東西方橋樑」的角色，並指出王國正充滿信心地邁進「智能時代」。
在兩天的會期中，四季酒店現場氣氛熱烈，來自全球的演講嘉賓、與會代表以及本地和國際記者就全球貿易關稅、跨境投資、數碼轉型及可再生能源轉型等議題展開深入對話。
論壇上簽署了多項重大協議，彰顯了其作為頂尖投資平台的地位。這些協議將直接推動投資流入巴林五個非石油優先領域：金融服務、資訊及通訊科技 (ICT)、製造業、物流業和旅遊業，以支持王國的長遠發展目標。
論壇亦重點介紹了「黃金許可證」計劃，有四個策略性項目獲授予「黃金許可證」：
- Beyon 與 Oracle：由 Oracle 作為技術供應商，與巴林本土科技集團 Beyon 合作，推出主權雲數據中心，為使用 Oracle 應用程式的客戶提供託管服務。
- Binaa Al Bahrain： 透過策略性發展塑造巴林的未來都市生活，支持王國在可持續發展和現代化方面的宏大願景。
- Arla Foods：總部位於丹麥的跨國乳製品公司 Arla Foods 宣佈擴展其巴林廠房的新產品線。此裡程碑使 Arla 成為該地區第二大乳製品製造商。
- Foulath： 一家擁有重大鋼鐵投資的工業控股公司，亦是 Bahrain Steel 及 SULB 的母公司。該公司將擴展現有設施，透過建造專門的廠房結構以開發太陽能項目。
此外，早前獲授許可證的項目亦有新進展，例如 National Bank of Kuwait 宣佈其位於巴林的首個國際總部正式動土；Bahrain Titanium 亦宣佈其鈦金屬生產設施已展開建設。
兩天論壇期間的其他主要公告包括：
- AirAsia：Capital A 與巴林交通與電信部簽署意向書 (LOI)，探討在巴林設立 AirAsia 的中東樞紐，標誌著雙方建立長期合作夥伴關係，旨在連接東盟 (ASEAN) 與全球增長最快的航空區域之一。
- Al Salam Bank：慶祝其在 2024 年「海灣門戶論壇」上推出的 ASB Capital 成立一週年，並宣佈其管理的資產規模錄得顯著增長，亦推出了新的投資產品。
- Investcorp：宣佈在 2026 財政年度第一季度完成了 12 億美元的投資。
- SICO： 公佈了擴展後的產品組合和專項投資委託，包括一項土耳其基金和一項黃金投資計劃。
- Aluminium Bahrain (ALBA)：與 Shandong Innovation Group (SIG) 及 BlueFive Capital 建立策略合作夥伴關係，優化全球鋁供應鏈並加強海灣合作委員會 (GCC) 與亞洲之間的貿易走廊。
- Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC)：公佈了一項分階段的總體規劃，旨在發展一個佔地三百萬平方米、世界級的體育與生活時尚勝地。
- Arcapita：宣佈未來一年計劃在英國和美國投資物流基礎設施，包括倉儲和數據中心。
- Beyon Sovereign HyperCloud：Beyon Solutions 將與資訊及電子政務局 (IGA) 合作，推出由 Oracle 支援、巴林首個具備 AI 功能的主權超級雲。
- Beyon Solutions：與 Gulf Air Group 及 Oracle 簽署諒解備忘錄 (MoU)，以加速雲端創新並實施統一的企業資源規劃 (ERP) 策略。
- 巴林招標委員會： 宣佈 2025 年首九個月批出的政府標書總值達數十億美元，屬基礎設施發展的重大投資。
「海灣門戶論壇」重申了海灣成員國的共同願景，即加強貿易走廊、發展未來產業、投資先進科技並提高非石油 GDP 貢獻。「海灣門戶論壇」作為一個關鍵平台，匯聚了全球主要決策者和領袖，同時展示了巴林作為連接更廣泛地區、具高靈活性且營商便利的門戶角色。今屆論壇的成功，以及與會者持續每年的參與，顯示巴林日益增長的國際吸引力，並鞏固了王國在全球舞台上的穩固地位。
