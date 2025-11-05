2025年「海灣門戶論壇」成果豐碩，促成總值逾170億美元的公告、合作及交易

巴林副首相 Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa 閣下為活動揭幕，財政與國民經濟部部長 Shaikh Salman bin Khalifa Al-Khalifa 閣下致歡迎辭。他重申巴林作為「創新與機遇中心」及「東西方橋樑」的角色，並指出王國正充滿信心地邁進「智能時代」。

在兩天的會期中，四季酒店現場氣氛熱烈，來自全球的演講嘉賓、與會代表以及本地和國際記者就全球貿易關稅、跨境投資、數碼轉型及可再生能源轉型等議題展開深入對話。

論壇上簽署了多項重大協議，彰顯了其作為頂尖投資平台的地位。這些協議將直接推動投資流入巴林五個非石油優先領域：金融服務、資訊及通訊科技 (ICT)、製造業、物流業和旅遊業，以支持王國的長遠發展目標。

論壇亦重點介紹了「黃金許可證」計劃，有四個策略性項目獲授予「黃金許可證」：

Beyon 與 Oracle： 由 Oracle 作為技術供應商，與巴林本土科技集團 Beyon 合作，推出主權雲數據中心，為使用 Oracle 應用程式的客戶提供託管服務。

由 Oracle 作為技術供應商，與巴林本土科技集團 Beyon 合作，推出主權雲數據中心，為使用 Oracle 應用程式的客戶提供託管服務。 Binaa Al Bahrain： 透過策略性發展塑造巴林的未來都市生活，支持王國在可持續發展和現代化方面的宏大願景。

透過策略性發展塑造巴林的未來都市生活，支持王國在可持續發展和現代化方面的宏大願景。 Arla Foods： 總部位於丹麥的跨國乳製品公司 Arla Foods 宣佈擴展其巴林廠房的新產品線。此裡程碑使 Arla 成為該地區第二大乳製品製造商。

總部位於丹麥的跨國乳製品公司 Arla Foods 宣佈擴展其巴林廠房的新產品線。此裡程碑使 Arla 成為該地區第二大乳製品製造商。 Foulath： 一家擁有重大鋼鐵投資的工業控股公司，亦是 Bahrain Steel 及 SULB 的母公司。該公司將擴展現有設施，透過建造專門的廠房結構以開發太陽能項目。

此外，早前獲授許可證的項目亦有新進展，例如 National Bank of Kuwait 宣佈其位於巴林的首個國際總部正式動土；Bahrain Titanium 亦宣佈其鈦金屬生產設施已展開建設。

兩天論壇期間的其他主要公告包括：

AirAsia： Capital A 與巴林交通與電信部簽署意向書 (LOI)，探討在巴林設立 AirAsia 的中東樞紐，標誌著雙方建立長期合作夥伴關係，旨在連接東盟 (ASEAN) 與全球增長最快的航空區域之一。

Capital A 與巴林交通與電信部簽署意向書 (LOI)，探討在巴林設立 AirAsia 的中東樞紐，標誌著雙方建立長期合作夥伴關係，旨在連接東盟 (ASEAN) 與全球增長最快的航空區域之一。 Al Salam Bank： 慶祝其在 2024 年「海灣門戶論壇」上推出的 ASB Capital 成立一週年，並宣佈其管理的資產規模錄得顯著增長，亦推出了新的投資產品。

慶祝其在 2024 年「海灣門戶論壇」上推出的 ASB Capital 成立一週年，並宣佈其管理的資產規模錄得顯著增長，亦推出了新的投資產品。 Investcorp： 宣佈在 2026 財政年度第一季度完成了 12 億美元的投資。

宣佈在 2026 財政年度第一季度完成了 12 億美元的投資。 SICO： 公佈了擴展後的產品組合和專項投資委託，包括一項土耳其基金和一項黃金投資計劃。

公佈了擴展後的產品組合和專項投資委託，包括一項土耳其基金和一項黃金投資計劃。 Aluminium Bahrain (ALBA)： 與 Shandong Innovation Group (SIG) 及 BlueFive Capital 建立策略合作夥伴關係，優化全球鋁供應鏈並加強海灣合作委員會 (GCC) 與亞洲之間的貿易走廊。

與 Shandong Innovation Group (SIG) 及 BlueFive Capital 建立策略合作夥伴關係，優化全球鋁供應鏈並加強海灣合作委員會 (GCC) 與亞洲之間的貿易走廊。 Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC)： 公佈了一項分階段的總體規劃，旨在發展一個佔地三百萬平方米、世界級的體育與生活時尚勝地。

公佈了一項分階段的總體規劃，旨在發展一個佔地三百萬平方米、世界級的體育與生活時尚勝地。 Arcapita： 宣佈未來一年計劃在英國和美國投資物流基礎設施，包括倉儲和數據中心。

宣佈未來一年計劃在英國和美國投資物流基礎設施，包括倉儲和數據中心。 Beyon Sovereign HyperCloud： Beyon Solutions 將與資訊及電子政務局 (IGA) 合作，推出由 Oracle 支援、巴林首個具備 AI 功能的主權超級雲。

Beyon Solutions 將與資訊及電子政務局 (IGA) 合作，推出由 Oracle 支援、巴林首個具備 AI 功能的主權超級雲。 Beyon Solutions： 與 Gulf Air Group 及 Oracle 簽署諒解備忘錄 (MoU)，以加速雲端創新並實施統一的企業資源規劃 (ERP) 策略。

與 Gulf Air Group 及 Oracle 簽署諒解備忘錄 (MoU)，以加速雲端創新並實施統一的企業資源規劃 (ERP) 策略。 巴林招標委員會： 宣佈 2025 年首九個月批出的政府標書總值達數十億美元，屬基礎設施發展的重大投資。

「海灣門戶論壇」重申了海灣成員國的共同願景，即加強貿易走廊、發展未來產業、投資先進科技並提高非石油 GDP 貢獻。「海灣門戶論壇」作為一個關鍵平台，匯聚了全球主要決策者和領袖，同時展示了巴林作為連接更廣泛地區、具高靈活性且營商便利的門戶角色。今屆論壇的成功，以及與會者持續每年的參與，顯示巴林日益增長的國際吸引力，並鞏固了王國在全球舞台上的穩固地位。

