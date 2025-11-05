Gateway Gulf 2025 consigue más de 17.000 millones de dólares en anuncios, alianzas y acuerdos

Consolidar la posición de Bahréin como potencia inversora regional, aprovechando el impulso del año pasado.

MANAMA, Bahréin, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La tercera edición de Gateway Gulf 2025, organizada por la Junta de Desarrollo Económico de Bahréin (Bahrain EDB), concluyó con gran éxito con alianzas y acuerdos históricos valorados en más de 17.000 millones de dólares, derivados de más de 60 acuerdos y anuncios realizados durante los dos días del foro de inversión insignia.

Celebrado en el Hotel Four Seasons de Bahrain Bay entre el 2 y el 3 de noviembre, el foro reunió a más de 200 ministros y líderes empresariales mundiales bajo el lema "Repensando la inversión global para nuevas dinámicas comerciales". Los delegados exploraron las amplias oportunidades de inversión en el Reino y en el resto del Golfo, mientras Bahréin continúa impulsando la innovación y fomentando una economía digital basada en el conocimiento.

Su Excelencia el Jeque Khalid bin Abdulla Al Khalifa, viceprimer ministro, inauguró el evento, mientras que Su Excelencia el Jeque Salman bin Khalifa Al-Khalifa, Ministro de Finanzas y Economía Nacional, pronunció unas palabras de bienvenida, reiterando el papel de la nación insular como "centro de innovación y oportunidad" y "puente entre Oriente y Occidente", señalando que el Reino está entrando con confianza en "la era de la inteligencia".

Durante los dos días, el Four Seasons fue un hervidero de actividad, con ponentes internacionales, delegados y periodistas locales e internacionales que participaron en diálogos sobre aranceles comerciales mundiales, inversión transfronteriza, transformación digital y la transición a las energías renovables.

En el Foro se firmaron varios acuerdos trascendentales, lo que demuestra su posición como plataforma líder para la inversión. Estos acuerdos impulsan directamente la inversión en los cinco sectores prioritarios no petroleros de Bahréin: servicios financieros, TIC, fabricación, logística y turismo, apoyando así los objetivos de desarrollo a largo plazo del Reino.

En el Foro también se destacó la iniciativa de la Licencia Dorada, mediante la cual cuatro proyectos estratégicos recibieron la categoría de Licencia Dorada:

Beyon y Oracle: Oracle, como proveedor tecnológico, y Beyon, grupo tecnológico local, se asocian para lanzar un centro de datos en la nube soberano que alojará a clientes que utilizan aplicaciones de Oracle.

Oracle, como proveedor tecnológico, y Beyon, grupo tecnológico local, se asocian para lanzar un centro de datos en la nube soberano que alojará a clientes que utilizan aplicaciones de Oracle. Binaa Al Bahrain: Impulsando el futuro de la vida urbana en la isla-nación con desarrollos estratégicos, apoyando las ambiciones de Bahréin en materia de progreso sostenible y modernización.

Impulsando el futuro de la vida urbana en la isla-nación con desarrollos estratégicos, apoyando las ambiciones de Bahréin en materia de progreso sostenible y modernización. Arla Foods: Anuncia la ampliación de la línea de productos de la planta de Arla Foods en Bahréin, la multinacional láctea con sede en Dinamarca. Este hito posiciona a Arla como el segundo mayor productor de lácteos de la región.

Anuncia la ampliación de la línea de productos de la planta de Arla Foods en Bahréin, la multinacional láctea con sede en Dinamarca. Este hito posiciona a Arla como el segundo mayor productor de lácteos de la región. Foulath: Holding industrial con importantes inversiones en acero y empresa matriz de Bahrain Steel & SULB, amplía sus instalaciones existentes para desarrollar un proyecto solar mediante la construcción de una nave especializada.

Además, proyectos previamente adjudicados, como el del BancoNacional de Kuwait, anunciaron la colocación de la primera piedra de su primera sede internacional en el Reino, mientras que Bahrain Titanium anunció el inicio de la construcción de su planta de producción de titanio.

Otros anuncios importantes realizados durante los dos días incluyeron:

AirAsia: Capital A firmó una Carta de Intención (LOI) con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para explorar la posibilidad de establecer a Bahréin como centro de operaciones de AirAsia en Oriente Medio, lo que marca el inicio de una alianza a largo plazo para construir un importante puente entre la ASEAN y una de las regiones de aviación de mayor crecimiento del mundo.

Capital A firmó una Carta de Intención (LOI) con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para explorar la posibilidad de establecer a Bahréin como centro de operaciones de AirAsia en Oriente Medio, lo que marca el inicio de una alianza a largo plazo para construir un importante puente entre la ASEAN y una de las regiones de aviación de mayor crecimiento del mundo. Al Salam Bank: Celebró el primer aniversario de ASB Capital, lanzada en Gateway Gulf 2024, e informó de un crecimiento significativo en sus activos bajo gestión y nuevos productos de inversión.

Celebró el primer aniversario de ASB Capital, lanzada en Gateway Gulf 2024, e informó de un crecimiento significativo en sus activos bajo gestión y nuevos productos de inversión. Investcorp: Anunció que completó inversiones por valor de 1.200 millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2026.

Anunció que completó inversiones por valor de 1.200 millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2026. SICO: Presentó una gama de productos ampliada y mandatos especializados, incluyendo un Fondo de Turquía y una iniciativa de inversión en oro.

Presentó una gama de productos ampliada y mandatos especializados, incluyendo un Fondo de Turquía y una iniciativa de inversión en oro. Aluminium Bahrain (ALBA): Formó una alianza estratégica con Shandong Innovation Group (SIG) y BlueFive Capital para optimizar la cadena de suministro global de aluminio y fortalecer el corredor comercial entre el Consejo de Cooperación del Golfo y Asia.

Formó una alianza estratégica con Shandong Innovation Group (SIG) y BlueFive Capital para optimizar la cadena de suministro global de aluminio y fortalecer el corredor comercial entre el Consejo de Cooperación del Golfo y Asia. Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC): Presentó un plan maestro multifásico para desarrollar un destino deportivo y de estilo de vida de clase mundial, que abarcará tres millones de metros cuadrados.

Presentó un plan maestro multifásico para desarrollar un destino deportivo y de estilo de vida de clase mundial, que abarcará tres millones de metros cuadrados. Arcapita: Anunció planes para invertir en infraestructura logística, incluyendo almacenes y centros de datos en el Reino Unido y Estados Unidos, durante el próximo año.

Anunció planes para invertir en infraestructura logística, incluyendo almacenes y centros de datos en el Reino Unido y Estados Unidos, durante el próximo año. Beyon Sovereign HyperCloud: Beyon Solutions y la Autoridad de Información y Gobierno Electrónico (IGA) lanzarán la primera hipernube soberana de Bahréin con inteligencia artificial, impulsada por Oracle.

Beyon Solutions y la Autoridad de Información y Gobierno Electrónico (IGA) lanzarán la primera hipernube soberana de Bahréin con inteligencia artificial, impulsada por Oracle. Beyon Solutions: Firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con Gulf Air Group y Oracle para acelerar la innovación en la nube e implementar una estrategia ERP unificada.

Firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con Gulf Air Group y Oracle para acelerar la innovación en la nube e implementar una estrategia ERP unificada. Junta de Licitaciones de Bahréin: Anunció la adjudicación de licitaciones gubernamentales por valor de miles de millones durante los primeros nueve meses de 2025, una importante inversión en el desarrollo de infraestructura.

Reafirmando la visión compartida de los Estados miembros del Golfo para fortalecer los corredores comerciales, desarrollar industrias del futuro, invertir en tecnología avanzada e incrementar la contribución del PIB no petrolero, Gateway Gulf se erige como una plataforma crucial para presentar a Bahréin como una puerta de entrada ágil y favorable a los negocios hacia la región, al tiempo que reúne a figuras clave en la toma de decisiones y líderes mundiales de todo el mundo. El éxito del foro de este año y la constante participación anual de los asistentes demuestran el creciente atractivo internacional de Bahréin y consolidan firmemente la posición del Reino en el escenario mundial.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812799/Gateway_Gulf_25.jpg