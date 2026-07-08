Geely Preface TCR conquista vitória contundente na França; tecnologia aprimorada nas pistas impulsiona avanços duplos na rede de distribuição da Geely na França e em sua linha de produtos

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Geely Auto

08 jul, 2026, 22:32 GMT

LE CASTELLET, França, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Geely Group Motorsport e a Geely Cyan Racing enfrentaram um fim de semana altamente desafiador e dramático na terceira etapa do Kumho FIA TCR World Tour de 2026, no Circuit Paul Ricard, garantindo três pódios enquanto Santiago Urrutia manteve a liderança da classificação.

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Enfrentando o intenso calor do verão no renomado circuito de Grau 1 da FIA, a equipe demonstrou o desempenho excepcional do Geely Preface TCR. O herói local Yann Ehrlacher conquistou um excelente segundo lugar na Corrida 1, enquanto Ma Qinghua e Santiago Urrutia garantiram um pódio duplo na Corrida 2, encerrando um fim de semana disputado intensamente.

O carro de corrida Geely Preface TCR compartilha a mesma arquitetura CMA dos veículos de produção da marca, levando o desempenho de dirigibilidade desenvolvido nas pistas para um valor prático no uso diário dos consumidores.

Em junho, a Geely realizou um Discovery Tour exclusivo para concessionários franceses, durante o qual foram assinados acordos de cooperação para 60 pontos de venda, com o objetivo de construir uma rede nacional de vendas e serviços em parceria com distribuidores locais. Ao mesmo tempo, o Geely Starray EM-i conquistou o prêmio People's Choice PHEV Award, concedido pelo Les Numériques, um dos mais respeitados veículos franceses especializados em tecnologia digital.

Atendendo às demandas do mercado europeu, a Geely lançou dois modelos de destaque: o E5 totalmente elétrico (Geely EX5) e o híbrido plug-in Starray EM-i, ambos premiados com a classificação máxima de cinco estrelas nos testes de segurança do Euro NCAP. Os sistemas de chassi e trem de força passam por calibração específica para a Europa por equipes de P&D sediadas na Suécia e na Alemanha. Com base em uma estrutura integrada de P&D entre China e Europa, a Geely transfere continuamente tecnologias validadas em testes extremos nas pistas para seus veículos de passeio produzidos em massa.

A Geely opera um sistema tridimensional que integra P&D global, serviço pós-venda local e marketing adaptado a cada região. Uma delegação de concessionários franceses visitou anteriormente as fábricas inteligentes da Geely e seus abrangentes laboratórios de segurança na China, fortalecendo ainda mais a confiança mútua na parceria. Impulsionados por produtos bem recebidos, pela expansão da rede de concessionárias e pelo sucesso consistente no automobilismo, os consumidores europeus passaram por uma profunda mudança na percepção da marca, reconhecendo a Geely como uma fabricante global de automóveis com capacidades próprias de engenharia europeia.

Daqui para frente, a Geely manterá sua participação durante toda a temporada da série TCR. Paralelamente, a empresa continuará expandindo sua rede de varejo na Europa e aperfeiçoando tecnologias de veículos otimizadas para cada região, reforçando continuamente a competitividade da marca no setor europeu de veículos de nova energia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004542/Image.jpg

FONTE Geely Auto

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