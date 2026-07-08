Geely ประกาศชัยชนะถล่มทลายในฝรั่งเศสด้วยรถแข่ง TCR เทคโนโลยีที่พัฒนาจากการแข่งขันผลักดันสองความก้าวหน้าทั่วเครือข่ายจัดจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ของ Geely ในฝรั่งเศส
News provided byGeely Auto
08 Jul, 2026, 14:24 CST
เลอ กัสเตลเลต์, ฝรั่งเศส, 8 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ทีม Geely Group Motorsport และ Geely Cyan Racing รอดพ้นสุดสัปดาห์อันท้าทายและหนักหน่วงมาได้ในรอบที่สามของการแข่งขัน Kumho FIA TCR World Tour ปี 2569 ที่สนาม Circuit Paul Ricard โดยคว้าตำแหน่งบนโพเดียมได้ถึงสามรายการ ขณะที่ Santiago Urrutia ยังคงตรึงตำแหน่งผู้นำในตารางคะแนนเอาไว้ได้
ท่ามกลางอากาศร้อนระอุในฤดูร้อน ณ สนามแข่งระดับ FIA Grade 1 อันโด่งดัง ทีมได้แสดงให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของรถ Geely Preface TCR โดยฮีโร่เจ้าถิ่นอย่าง Yann Ehrlacher คว้าอันดับสองอย่างยอดเยี่ยมใน Race 1 ขณะที่ Ma Qinghua และ Santiago Urrutia คว้าสองตำแหน่งบนโพเดียมใน Race 2 ปิดฉากสุดสัปดาห์อันดุเดือดนี้ไปได้
รถแข่ง Geely Preface TCR ใช้สถาปัตยกรรม CMA เดียวกับรถยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายทั่วไป ทำให้สมรรถนะการควบคุมระดับรถแข่งกลายเป็นคุณค่าที่จับต้องได้สำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วไป
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Geely ได้จัดงาน Discovery Tour สุดพิเศษสำหรับตัวแทนจำหน่ายในฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับร้านค้าปลีก 60 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายการขายและบริการทั่วประเทศร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน Geely Starray EM-i ก็ได้รับรางวัล People's Choice PHEV Award จาก Les Numériques ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัลชั้นนำทรงอิทธิพลของฝรั่งเศส
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดยุโรป Geely ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นเรือธงสองรุ่น ได้แก่ E5 (Geely EX5) ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วน และ Starray EM-i ที่ใช้พลังงานไฮบริดแบบปลั๊กอิน โดยทั้งสองรุ่นได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับห้าดาวเต็มจาก Euro NCAP ระบบแชสซีและระบบส่งกำลังมีการปรับแต่งเฉพาะสำหรับยุโรปโดยทีมวิจัยและพัฒนาที่ตั้งอยู่ในสวีเดนและเยอรมนี ด้วยกรอบการวิจัยและพัฒนาบูรณาการระหว่างจีนและยุโรป Geely จึงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตรวจสอบแล้วภายใต้การทดสอบในสนามแข่งที่รุนแรงไปสู่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ผลิตจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
Geely ดำเนินงานด้วยระบบปฏิบัติการสามมิติที่บูรณาการการวิจัยและพัฒนาระดับโลก บริการหลังการขายในท้องถิ่น และการตลาดที่ปรับตามภูมิภาค คณะผู้แทนตัวแทนจำหน่ายจากฝรั่งเศสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอัจฉริยะและห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยครบวงจรของ Geely ในประเทศจีนก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในความร่วมมือดังกล่าว ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เครือข่ายค้าปลีกที่กำลังขยายตัว และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในวงการกีฬาท้าความเร็ว ผู้บริโภคในยุโรปจึงมีการรับรู้แบรนด์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยมองว่า Geely เป็นแบรนด์ยานยนต์ระดับโลกที่มีความสามารถด้านวิศวกรรมของยุโรปเอง
ในอนาคต Geely จะยังคงเข้าร่วมการแข่งขัน TCR ตลอดทั้งฤดูกาล ควบคู่ไปกับการขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกในยุโรปและการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ที่เหมาะกับแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันหลักของแบรนด์ในภาคส่วนรถยนต์พลังงานใหม่ของยุโรป
SOURCE Geely Auto
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