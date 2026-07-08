Geely Preface TCR、フランスで圧勝；レースで磨き上げられた技術が、Geelyのフランス販売ネットワークと製品ラインナップの両面で画期的な成果をもたらす

フランス、ル・カステレット、2026年7月9日 /PRNewswire/ -- Geely Group MotorsportとGeely Cyan Racingは、ポール・リカール・サーキット（Circuit Paul Ricard）で開催された2026年クムホFIA TCRワールドツアー（2026 Kumho FIA TCR World Tour）第3戦で、極めて過酷かつ劇的な週末を乗り切り、Santiago Urrutiaがランキング首位を守り抜く中、3つの表彰台を獲得しました。

有名なFIAグレード1のサーキットで厳しい夏の暑さに立ち向かいながら、チームはGeely Preface TCRの真の実力を披露しました。地元のヒーローであるYann Ehrlacherがレース1で見事な2位を獲得した一方、レース2ではMa QinghuaとSantiago Urrutiaがダブル表彰台を飾り、激戦が続いた週末を締めくくりました。

Geely Preface TCRレースカーは、市販車と同じCMAアーキテクチャを採用しており、レース仕様のハンドリング性能を、一般の消費者にとって実感できる日常のドライビング価値へと昇華させています。

6月、Geelyはフランスのディーラーを対象とした限定のディスカバリー・ツアー（Discovery Tour）を開催し、その席上で、現地の販売代理店と提携して全国的な販売・サービスネットワークを構築するため、60店舗に関する協力協定が締結されました。これと並行して、Geely Starray EM-iは、フランスを代表する権威あるデジタルメディア『Les Numériques』が授与する「People's Choice PHEV Award」を受賞しました。

欧州市場の需要に応えるため、Geelyは2つのフラッグシップモデルを発売しました。完全電気自動車のE5（Geely EX5）とプラグインハイブリッド車のStarray EM-iは、いずれもEuro NCAPの安全評価で最高ランクの5つ星を獲得しています。シャーシおよびパワートレインシステムは、スウェーデンとドイツに拠点を置く研究開発チームによって、欧州市場向けに調整が行われています。Geelyは、中国と欧州を統合した研究開発体制を活用し、過酷なサーキットテストで実証された技術を、量産乗用車へと継続的に導入しています。

Geelyは、グローバルな研究開発、現地でのアフターサービス、地域に合わせたマーケティングを統合した三位一体の運営体制を運用しています。以前、フランスのディーラー代表団が中国にあるGeelyのインテリジェント製造工場や総合安全研究所を視察し、パートナーシップにおける相互の信頼をさらに強固なものにしました。好評を博している製品、拡大を続ける販売網、そしてモータースポーツでの着実な成功に後押しされ、欧州の消費者のブランド認識は大きく変化し、Geelyを、欧州に根ざしたエンジニアリング能力を備えたグローバルな自動車ブランドとして捉えるようになりました。

今後も、GeelyはTCRシリーズにフルシーズンでの参戦を継続します。これと並行して、欧州における小売ネットワークの拡大と、地域ごとに最適化された車両技術の改良を重ねることに取り組み、欧州の新エネルギー車分野における当ブランドのコア競争力を継続的に強化していきます。

SOURCE Geely Auto