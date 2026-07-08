La Geely Preface TCR remporte une brillante victoire en France ; sa technologie éprouvée en compétition est à l'origine de deux avancées majeures dans le réseau de distribution français de Geely et sa gamme de produits

LE CASTELLET, France, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Geely Group Motorsport et Geely Cyan Racing ont connu un week-end très exigeant et riche en rebondissements lors de la troisième manche du Kumho FIA TCR World Tour 2026 au Circuit Paul Ricard, décrochant trois places sur le podium tandis que Santiago Urrutia conservait son avance au classement général.

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Dans la canicule intense qui régnait sur ce célèbre circuit classé Grade 1 par la FIA, l'équipe a démontré le potentiel de la Geely Preface TCR. Le héros local Yann Ehrlacher a décroché une superbe deuxième place lors de la course 1, tandis que Ma Qinghua et Santiago Urrutia ont signé un doublé sur le podium lors de la course 2, concluant ainsi un week-end très disputé.

La voiture de course Geely Preface TCR partage la même architecture CMA que les véhicules de série destinés à la route, ce qui permet de transformer des performances de maniabilité dignes de la compétition en avantages concrets pour la conduite quotidienne des consommateurs ordinaires.

En juin, Geely a organisé un « Discovery Tour » exclusif à l'intention des concessionnaires français, au cours duquel des accords de coopération portant sur 60 points de vente ont été signés en vue de mettre en place un réseau national de vente et de service après-vente en partenariat avec des distributeurs locaux. Par ailleurs, la Geely Starray EM-i a remporté le prix « People's Choice PHEV Award » décerné par Les Numériques, un média numérique français de référence.

Pour répondre aux attentes du marché européen, Geely a lancé deux modèles phares : la E5 100 % électrique (EX5 de Geely) et la Starray EM-i hybride rechargeable, qui ont toutes deux obtenu la note maximale de cinq étoiles aux tests de sécurité Euro NCAP. Les systèmes de châssis et de groupe motopropulseur font l'objet d'un réglage spécifique au marché européen, réalisé par des équipes de recherche et développement basées en Suède et en Allemagne. S'appuyant sur un cadre de recherche et développement intégré entre la Chine et l'Europe, Geely transfère en permanence dans ses véhicules particuliers de série les technologies validées lors d'essais sur circuit dans des conditions extrêmes.

Geely met en œuvre un système opérationnel tridimensionnel intégrant la recherche et le développement mondial, le SAV local et un marketing adapté à chaque région. Une délégation de concessionnaires français s'était précédemment rendue en Chine pour visiter les usines de fabrication intelligentes et les laboratoires de sécurité complets de Geely, ce qui a permis de renforcer encore davantage la confiance mutuelle au sein de ce partenariat. Grâce à des produits très bien accueillis, à l'expansion de ses réseaux de distribution et à ses succès répétés dans le sport automobile, les consommateurs européens ont radicalement changé leur perception de la marque, reconnaissant désormais Geely comme une marque automobile mondiale dotée de capacités d'ingénierie propres à l'Europe.

À l'avenir, Geely continuera à participer à l'intégralité de la saison de la série TCR. Des efforts parallèles vont être déployés pour étendre le réseau de distribution européen et perfectionner les technologies automobiles optimisées au niveau régional, renforçant ainsi en permanence la compétitivité fondamentale de la marque sur le marché européen des véhicules à énergie nouvelle.

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