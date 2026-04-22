A Conferência de Parceiros Comerciais Internacionais da Geely Auto 2026 é inaugurada em Hangzhou; a estratégia "One Geely" acelera o desenvolvimento global

HANGZHOU, China, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Geely Auto está realizando sua Conferência Internacional de Parceiros de Negócios de 2026 em Hangzhou, de 21 a 23 de abril. A conferência reúne mais de 1.000 representantes de concessionárias de mais de 100 países e regiões, incluindo os principais grupos de revenda automotiva do mundo, para apresentar a estratégia de negócios internacional da Geely no âmbito da iniciativa "One Geely" e reafirmar o compromisso da empresa em expandir sua presença global em parceria com seus colaboradores.

Conferência de Parceiros Comerciais Internacionais da Geely Auto 2026 (PRNewsfoto/Geely Auto)

Durante a conferência, a alta direção da Geely apresentou uma visão geral detalhada do roteiro estratégico global do grupo, destacando a estreita coordenação de seus sistemas de P&D para promover o planejamento tecnológico e a inovação voltados para o futuro. Os três institutos de pesquisa automotiva da Geely, Lynk & Co e Zeekr divulgaram os principais modelos e os planos para futuros produtos destinados aos mercados internacionais. Essa abordagem integrada e colaborativa reforça a estrutura da estratégia "One Geely", proporcionando um forte impulso para o seu crescimento global de alta qualidade.

As ambições globais da Geely são sustentadas por um sólido desempenho. Em 2025, o Geely Holding Group ultrapassou pela primeira vez a marca de 4 milhões de unidades vendidas por ano, ficando entre as dez maiores montadoras do mundo e liderando a lista de crescimento. Somente o Geely Auto Group entregou 3,025 milhões de veículos, um aumento de 39% em relação ao ano anterior. No futuro, a Geely Holding pretende atingir sua meta estratégica para 2030, denominada "One Geely, Liderando por meio da Inovação e da Integração": vendas globais superiores a 6,5 milhões de unidades, incluindo veículos comerciais; posicionamento entre as cinco maiores montadoras mundiais em volume; uma composição de veículos movidos a energia renovável de aproximadamente 75%; e vendas no exterior representando mais de um terço do volume total.

Ao iniciar o ano de 2026, o Geely Auto Group manteve sua trajetória de rápido crescimento, estabelecendo um novo recorde no primeiro trimestre com 709.400 unidades vendidas, sendo que as exportações ultrapassaram as 200.000 unidades — um aumento de 126% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em meio a uma rápida transformação do panorama automotivo global, Jerry Gan, CEO da Geely Auto, observou que "a Geely fortalece continuamente suas bases e aprimora suas competências essenciais. Ao integrar o que há de melhor na indústria automotiva mundial com nossos próprios diferenciais, estamos construindo um ecossistema automotivo de nível internacional."

Guiada por uma filosofia de colaboração mutuamente benéfica, a Geely continua a estreitar as relações com parceiros internacionais, ao mesmo tempo em que desenvolve um sistema operacional global adaptado ao mercado local. Seguindo a estratégia para 2030, Alex Nan, vice-presidente do Geely Auto Group e CEO da Geely Auto International Corporation, traçou um roteiro claro para o desenvolvimento dos negócios globais. Ele enfatizou uma abordagem multienergética que inclui veículos com motor de combustão interna e veículos elétricos, focada na criação de vantagens competitivas sustentáveis baseadas no valor para o usuário. Até o momento, a Geely estabeleceu mais de 1.800 pontos de venda e assistência técnica em mais de 100 países e regiões, atendendo a mais de 20 milhões de usuários ao redor do mundo.

Além das sessões estratégicas, a conferência também proporciona aos parceiros globais uma visão em primeira mão de todo o leque de capacidades por trás da iniciativa "One Geely", com visitas ao Centro Global de Segurança da Geely, à Fábrica Inteligente da Zeekr e demonstrações imersivas de tecnologia avançada em condução inteligente. Ao destacar seus principais diferenciais em segurança, fabricação e mobilidade inteligente, a Geely pretende reforçar a confiança dos parceiros e impulsionar o próximo capítulo de seu crescimento global.

Sobre o Geely Auto Group

O Geely Auto Group é uma empresa automotiva líder mundial com sede em Hangzhou, na China. Fundado em 1986 e parte do Zhejiang Geely Holding Group, o Geely Auto Group desenvolve e fabrica veículos de passageiros sob as marcas Geely, Lynk & Co e Zeekr.

O grupo atingiu vendas acumuladas de 3.024.567 unidades em 2025, superando a meta de vendas anual com um crescimento de 39% em relação ao ano anterior. As vendas de veículos movidos a energia renovável (NEV) atingiram 1.687.767 unidades, um aumento de 90% em relação ao ano anterior.

Com grande foco em inovação tecnológica, eletrificação e mobilidade sustentável, o Geely Auto Group opera centros de P&D e instalações fabris de nível internacional na China, na Europa e nos principais mercados internacionais. O Grupo está empenhado em oferecer veículos seguros, de alta qualidade e inteligentes, equipados com tecnologias avançadas, tais como sistemas de propulsão híbridos, arquiteturas totalmente elétricas, conectividade inteligente e sistemas de direção autônoma.

Como empresa global, o Geely Auto Group continua a expandir sua presença internacional por meio de parcerias estratégicas, operações localizadas e plataformas líderes do setor. A Geely se empenha em criar soluções de mobilidade mais ecológicas, inteligentes e acessíveis, promovendo o futuro do transporte sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961877/2026_Geely_Auto_International_Business_Partner_Conference.jpg

FONTE Geely Auto