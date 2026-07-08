Geely Preface TCR Raih Kejayaan Gemilang di Perancis; Teknologi Teruji di Litar Pacu Dua Pencapaian dalam Rangkaian Pengedaran dan Barisan Produk Geely di Perancis

LE CASTELLET, Perancis, 8 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Geely Group Motorsport dan Geely Cyan Racing mengharungi perlumbaan hujung minggu yang amat mencabar dan penuh dramatik pada pusingan ketiga Kumho FIA TCR World Tour 2026 di Circuit Paul Ricard, dengan meraih tiga kedudukan podium ketika Santiago Urrutia berjaya mempertahankan kedudukannya sebagai pendahulu dalam carta kejuaraan.

Berhadapan cuaca musim panas yang amat panas di litar terkenal bertaraf FIA Gred 1 itu, pasukan berkenaan mempamerkan prestasi sebenar Geely Preface TCR. Pelumba tempatan Yann Ehrlacher meraih tempat kedua yang cemerlang dalam Perlumbaan 1, manakala Ma Qinghua dan Santiago Urrutia mencatat dua kedudukan podium dalam Perlumbaan 2, sekali gus menutup tirai perlumbaan hujung minggu yang penuh sengit.

Kereta lumba Geely Preface TCR menggunakan seni bina CMA yang sama seperti kenderaan pengeluaran untuk kegunaan jalan raya, sekali gus menterjemahkan prestasi pengendalian bertaraf perlumbaan kepada nilai pemanduan harian yang nyata untuk pengguna biasa.

Pada Jun, Geely menganjurkan Discovery Tour eksklusif untuk pengedar Perancis, dengan perjanjian kerjasama bagi 60 cawangan runcit ditandatangani untuk membangunkan rangkaian jualan dan perkhidmatan di seluruh negara melalui kerjasama dengan pengedar tempatan. Pada masa yang sama, Geely Starray EM-i memenangi People's Choice PHEV Award yang dianugerahkan oleh Les Numériques, sebuah saluran media digital terkemuka dan berwibawa di Perancis.

Bagi memenuhi permintaan pasaran Eropah, Geely telah melancarkan dua model utama, iaitu E5 (Geely EX5) elektrik sepenuhnya dan Starray EM-i hibrid pemalam, yang kedua-duanya menerima penarafan keselamatan penuh lima bintang Euro NCAP. Sistem casis dan rangkaian kuasa menjalani penentukuran khusus untuk Eropah oleh pasukan penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang berpangkalan di Sweden dan Jerman. Berasaskan rangka kerja R&D China-Eropah yang bersepadu, Geely terus memindahkan teknologi yang telah disahkan menerusi ujian litar dalam keadaan ekstrem kepada kenderaan penumpang keluaran besar-besaran.

Geely mengendalikan sistem operasi tiga dimensi yang mengintegrasikan R&D global, perkhidmatan selepas jualan tempatan dan pemasaran yang disesuaikan mengikut rantau. Delegasi pengedar Perancis sebelum ini telah mengunjungi kilang pembuatan pintar dan makmal keselamatan komprehensif Geely di China, sekali gus memperkukuh keyakinan bersama terhadap kerjasama tersebut. Didorong oleh sambutan positif terhadap produk, peluasan rangkaian runcit dan kejayaan konsisten dalam sukan permotoran, persepsi pengguna Eropah terhadap jenama itu telah mengalami perubahan ketara apabila mereka kini mengiktiraf Geely sebagai jenama automotif global yang memiliki keupayaan kejuruteraan Eropah tersendiri.

Melangkah ke hadapan, Geely akan meneruskan penyertaan sepanjang musim dalam siri TCR. Pada masa yang sama, usaha akan dilaksanakan untuk memperluaskan rangkaian runcit di Eropah dan menambah baik teknologi kenderaan yang dioptimumkan mengikut keperluan serantau secara berterusan, sekali gus terus memperkukuh daya saing teras jenama itu dalam sektor kenderaan tenaga baharu Eropah.

SOURCE Geely Auto