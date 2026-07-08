El Geely Preface TCR logra una victoria rotunda en Francia. La tecnología perfeccionada en las pistas impulsa dos avances importantes tanto en la red de distribución como en la línea de productos de Geely en Francia

LE CASTELLET, Francia, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Geely Group Motorsport y Geely Cyan Racing superaron un fin de semana muy exigente y lleno de emociones en la tercera ronda del Kumho FIA TCR World Tour 2026, celebrada en el Circuito Paul Ricard, y lograron tres podios, mientras que Santiago Urrutia mantuvo su liderazgo en la clasificación general.

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Ante el intenso calor del verano en el famoso circuito de categoría 1 de la FIA, el equipo demostró el ritmo subyacente del Geely Preface TCR. El héroe local, Yann Ehrlacher, logró un magnífico segundo lugar en la Carrera 1, mientras que Ma Qinghua y Santiago Urrutia aseguraron un doble podio en la Carrera 2 para cerrar un fin de semana muy reñido.

El auto de carreras Geely Preface TCR comparte la misma arquitectura CMA que los vehículos de producción de calle, lo que permite trasladar el rendimiento de conducción propio de las carreras a un valor tangible y cotidiano para los consumidores convencionales.

En junio, Geely organizó un Discovery Tour exclusivo para concesionarios franceses, durante el cual se firmaron acuerdos de cooperación para 60 puntos de venta con el fin de crear una red nacional de ventas y servicio en asociación con distribuidores locales. Al mismo tiempo, el Geely Starray EM-i ganó el premio People's Choice PHEV Award, otorgado por Les Numériques, un medio digital francés destacado y prestigioso.

Para satisfacer las demandas del mercado europeo, Geely ha lanzado dos modelos emblemáticos: el E5 (Geely EX5), totalmente eléctrico, y el Starray EM-i, híbrido enchufable. Ambos han obtenido la calificación máxima de cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP. Los sistemas de chasis y tren motriz se someten a una calibración específica para Europa por parte de equipos de Investigación y Desarrollo (I+D) con sede en Suecia y Alemania. Gracias a un marco integrado de I+D entre China y Europa, Geely transfiere de manera continua a los vehículos de pasajeros de producción en masa las tecnologías que han sido validadas en pruebas en pista en condiciones extremas.

Geely opera un sistema operativo tridimensional que integra la I+D a nivel mundial, el servicio posventa local y el marketing adaptado a cada región. Una delegación de concesionarios franceses visitó recientemente las plantas de fabricación inteligente y los laboratorios de seguridad integrales de Geely en China, lo que fortaleció aún más la confianza mutua en la asociación. Gracias a productos que han tenido una buena acogida, a la expansión de las redes de venta al por menor y al éxito constante en el automovilismo, los consumidores europeos han experimentado un cambio profundo en su percepción de la marca, y ahora reconocen a Geely como una marca automotriz mundial con capacidades de ingeniería propias de Europa.

De cara al futuro, Geely mantendrá su participación durante toda la temporada en la serie TCR. En paralelo, se realizarán esfuerzos para ampliar la presencia comercial en Europa y perfeccionar las tecnologías de los vehículos optimizadas para cada región, lo que reforzará de manera continua la competitividad central de la marca dentro del sector de los vehículos de nueva energía en Europa.

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FUENTE Geely Auto