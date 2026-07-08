- Geely Preface TCR se alza con una victoria rotunda en Francia; la tecnología perfeccionada en competición impulsa dos avances significativos en la red de distribución y la gama de productos de Geely en Francia

LE CASTELLET, Francia, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Geely Group Motorsport y Geely Cyan Racing han afrontado un fin de semana muy exigente y lleno de emociones durante la celebración de la tercera ronda del Kumho FIA TCR World Tour 2026 en el Circuito Paul Ricard, consiguiendo tres podios mientras Santiago Urrutia protegía su liderato en la clasificación general.

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Haciendo frente al intenso calor del verano en el renombrado circuito FIA Grado 1, el equipo demostró el potencial del Geely Preface TCR. El héroe local Yann Ehrlacher se alzó con un magnífico segundo puesto en la Carrera 1, mientras que Ma Qinghua y Santiago Urrutia consiguieron un doble podio en la Carrera 2, culminando así un fin de semana muy disputado.

El Geely Preface TCR comparte la misma arquitectura CMA que los vehículos de producción para carretera, lo que permite que su rendimiento en pista se traduzca en un valor tangible para la conducción diaria de los consumidores.

En junio, Geely organizó una exclusiva Gira de Descubrimiento para concesionarios franceses, durante la cual se firmaron acuerdos de cooperación con 60 puntos de venta para crear una red nacional de ventas y servicio en colaboración con distribuidores locales. Simultáneamente, el Geely Starray EM-i ganó el Premio del Público al Vehículo Híbrido Enchufable (PHEV Award) otorgado por Les Numériques, un prestigioso medio digital francés.

Con el objetivo de satisfacer las demandas del mercado europeo, Geely ha lanzado dos modelos insignia: el E5 (Geely EX5) totalmente eléctrico y el Starray EM-i híbrido enchufable, ambos con la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP. Los sistemas de chasis y propulsión se someten a una calibración específica para Europa por parte de equipos de I+D con sede en Suecia y Alemania. Gracias a un marco integrado de I+D entre China y Europa, Geely transfiere continuamente tecnologías validadas en pruebas extremas en pista a vehículos de pasajeros de producción en serie.

Geely opera un sistema operativo tridimensional que integra I+D global, servicio posventa local y marketing adaptado a cada región. Previamente, una delegación de concesionarios franceses visitó las plantas de fabricación inteligentes y los completos laboratorios de seguridad de Geely en China, lo que reforzó aún más la confianza mutua en la colaboración. Impulsados por productos bien recibidos, la expansión de las redes de distribución y el éxito constante en el automovilismo, los consumidores europeos han experimentado un profundo cambio en la percepción de la marca, reconociendo a Geely como una marca automovilística global con capacidades de ingeniería europeas propias.

En adelante, Geely va a mantener su participación durante toda la temporada en la serie TCR. Paralelamente, se realizarán esfuerzos para expandir la presencia de la red de distribución europea y perfeccionar las tecnologías de vehículos optimizadas regionalmente, reforzando continuamente la competitividad de la marca en el sector europeo de vehículos de nueva energía.

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