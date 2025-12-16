Gensyn lança a venda do token $AI na Sonar

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A venda de tokens oferece 3% do seu fornecimento total, um multiplicador de bônus para participantes da Testnet e a oportunidade de receber uma estação de trabalho GPU com a marca Gensyn. https://token.gensyn.network/

Detalhes do $AI:

A Fundação Gensyn ("Gensyn") lança hoje (15 de dezembro) sua venda do token $AI na Sonar, representando um grande marco às vésperas do lançamento da sua Mainnet. A venda apresenta o token nativo que coordenará pagamentos, staking e segurança, além da governança em toda a rede Gensyn.

$AI Sale is Live https://token.gensyn.network/

A rede descentralizada de IA apoiada pela a16z está se preparando para o lançamento da Mainnet e iniciando a venda do token $AI. A Testnet da Gensyn já exibiu rápida tração, incluindo:

Mais de 2.000.000 de modelos de IA treinados

Mais de 165.000 usuários

Mais de 90.000.000 transações (575.000 por dia)

O token $AI é a moeda de utilidade da rede Mainnet, uma rede na qual qualquer pessoa pode contribuir com capacidade computacional para IA, sinais de treinamento, modelos ou critérios de avaliação, e em que o desempenho é precificado de forma transparente e em tempo real. A combinação de verificação determinística, avaliação aberta e computação descentralizada forma um sistema orientado pelo mercado para aprendizado contínuo, guiado por interesses econômicos reais e abastecido por qualquer pessoa ou por qualquer sistema, em qualquer lugar do mundo.

A venda oferece 300.000.000 de tokens (3% da oferta total) por meio de um leilão inglês, com valuation mínimo de US$ 1 milhão em FDV e valuation máximo de US$ 1 bilhão em FDV, igualando o preço da última rodada de financiamento da Gensyn liderada pela a16z, realizada há dois meses. A venda ocorre na Ethereum Mainnet, com pagamentos em USDC ou USDT e lance mínimo de US$ 100, enquanto os tokens serão resgatados na Gensyn Network (L2).

Sobre o multiplicador da Testnet:

Além da alocação prioritária, usuários verificados da Testnet também receberão um multiplicador bônus de tokens sobre o valor da compra, retirado de um pool de recompensas de 2%. O multiplicador exato será baseado na participação de cada usuário ao longo da Testnet da Gensyn, bem como no valor do lance feito na venda. Maior participação e lances mais elevados resultam em um multiplicador maior, sendo que a maior parte desse multiplicador vem da participação na Testnet. Os multiplicadores concederão tokens adicionais além do valor adquirido, sem custo extra.

"Tivemos um enorme sucesso testando nossa infraestrutura e aplicações na testnet e estamos prontos para avançar para a próxima fase, operando com valor real e segurança baseada em teoria dos jogos na mainnet. Realizar uma venda pública antes do lançamento nos permite focar em uma distribuição justa e priorizar membros da comunidade que apoiaram a testnet e demonstram convicção em nossa tese". — Ben Fielding, cofundador e CEO da Gensyn AI

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845055/GENSYN_LIMITED.jpg

FONTE GENSYN LIMITED