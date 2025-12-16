Gensyn lanceert de verkoop van $AI-tokens op Sonar

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 16 december 2025 /PRNewswire/ -- De verkoop van tokens biedt 3% van de tokenvoorraad, een bonusvermenigvuldiger voor Testnet-deelnemers en de mogelijkheid om een GPU-werkstation van het merk Gensyn te ontvangen. https://token.gensyn.network/

Details over $AI:

$AI Sale is Live https://token.gensyn.network/

De Gensyn Foundation ("Gensyn") lanceert vandaag (15 december) zijn $AI-tokens op Sonar, een belangrijke mijlpaal voor het aankomende Mainnet. De verkoop introduceert de native token dat betalingen, staking & beveiliging en governance op het hele Gensyn-netwerk zal coördineren.

Het a16z-ondersteunde, gedecentraliseerde AI-netwerk bereidt zich voor op Mainnet en lanceert de verkoop van $AI-tokens. Het Gensyn Testnet heeft al een snelle tractie aangetoond, waaronder:

> 2.000.000 AI-modellen getraind

>165.000 gebruikers

>90.000.000 transacties (575.000 per dag)

De $AI-token is de utiliteitsvaluta voor het Mainnet-netwerk, een netwerk waarop iedereen AI-computing, trainingssignalen, modellen of evaluatiecriteria kan bijdragen en waarop de prestaties transparant in realtime worden geprijsd. De combinatie van deterministische verificatie, open evaluatie en gedecentraliseerde berekening vormt een door de markt gedreven systeem voor voortdurend leren, gericht op echt economisch belang en geleverd door iedereen, of om het even welk systeem, in de wereld.

De verkoop biedt 300.000.000 tokens (3 procent van het aanbod) via een Engelse veiling met een waarderingsvloer van $ 1 miljoen FDV en een waarderingslimiet van $ 1 miljard FDV, wat overeenkomt met de prijs van Gensyns laatste a16z-geleide financieringsronde twee maanden geleden. De verkoop vindt plaats op Ethereum Mainnet met USDC of USDT en een minimumbod van $ 100, terwijl tokens worden geclaimd op het Gensyn-netwerk (L2).

Over de testnetvermenigvuldiger:

Naast de prioriteitstoewijzing ontvangen geverifieerde Testnet-gebruikers ook een vermenigvuldiger van bonustokens voor hun aankoopbedrag, afkomstig uit een beloningspool van 2%. De exacte vermenigvuldiger zal gebaseerd zijn op de deelname van elke gebruiker aan het Gensyn Testnet en op het bedrag van de bieding in de verkoop. Een grotere deelneming en hogere biedingsbedragen zijn gelijk aan een hogere vermenigvuldiger, waarbij het grootste deel van de vermenigvuldiger afkomstig is van hun deelneming aan Testnet. Vermenigvuldigers verlenen zonder extra kosten extra tokens boven op het aankoopbedrag.

"We hebben enorm succes gehad met het testen van onze infrastructuur en toepassingen op testnet en we zijn klaar om naar de volgende fase te gaan, waarbij we werken met echte waarde en speltheoretische beveiliging op mainnet. Door voorafgaand aan de lancering een openbare verkoop te doen, kunnen we ons concentreren op een eerlijke verdeling en prioriteit geven aan communityleden die het testnet hebben ondersteund en overtuiging hebben getoond in onze thesis".-Ben Fielding, medeoprichter en CEO van Gensyn AI

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845055/GENSYN_LIMITED.jpg