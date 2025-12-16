Gensyn 於 Sonar 平台啟動 $AI 代幣銷售

大開曼州喬治市2025年12月17日 /美通社/ -- 這回代幣銷售，提供總供應量 3% 的代幣，並為測試網參與者提供獎勵倍數，同時有機會獲得 Gensyn 品牌 GPU 工作站。 https://token.gensyn.network/

$ AI 詳細資訊：

Gensyn Foundation（簡稱「Gensyn」）於今日（12 月 15 日）在 Sonar 平台啟動其 $AI 代幣銷售，此舉標誌著該基金會即將推出 Mainnet 前的重大里程碑。本次銷售推出的原生代幣將負責協調 Gensyn 網絡內的支付、質押與安全機制，以及治理事務。

$ AI 促銷活動正在線 https://token.gensyn.network/

由 a16z 支持的去中心化人工智能網絡正準備啟動主網，並推出 $AI 代幣銷售。Gensyn Testnet 已展現出快速的市場接受度，包括：

2,000,000+ 訓練完成的人工智能模型

超過 165,000 名使用者

超過 90,000,000 筆交易（每日 575,000 筆）

$AI 代幣是 Mainnet 主網的實用貨幣，該網絡允許任何人貢獻人工智能運算資源、訓練訊號、模型或評估標準，其效能價格將以透明方式即時計價。透過確定性驗證、開放評估與去中心化運算的結合，形成由真實經濟利益驅動、全球任何個人或系統皆可參與的市場導向持續學習系統。

本次銷售將透過英式拍賣釋出 3 億枚代幣（佔總供應量的 3%），估值底線為 100 萬美元（完全稀釋估值），估值上限為 10 億美元（完全稀釋估值），與兩個月前 Gensyn 由 a16z 領投的上一輪融資價格持平。銷售活動於以太坊主網進行，接受 USDC 或 USDT 支付，最低出價為 100 美元，而代幣將透過 Gensyn Network (L2) 進行申領。

Testnet Multiplier 簡介：

除優先分配外，經核實的測試網用戶還將獲得購買金額的額外代幣乘數獎勵，該獎勵將從 2% 的獎勵池中提取。具體倍數將依據用戶在 Gensyn 測試網的參與度，以及本次銷售中的競標金額而定。參與度與競標金額越高，倍數越高，其中測試網參與度佔倍數計算的主體比重。倍數將額外贈送代幣，無需額外費用，只需支付購買金額即可獲得。

「我們在測試網上測試我們的基礎架構和應用程式，一切非常成功，我們已準備好進入下個階段，在主網上運行真實價值和遊戲理論安全性。在正式發行前進行公開銷售，使我們能專注於公平分配，並優先保障那些支持測試網、展現對我們理念堅定信念的社群成員。」- Gensyn AI 共同創辦人兼行政總裁 Ben Fielding

SOURCE GENSYN LIMITED