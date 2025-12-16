Gensyn lanza una venta de tokens $AI en Sonar

GEORGE TOWN, Gran Caimán, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La venta de tokens ofrece el 3 % de la oferta de tokens, un multiplicador de bonificación para los que participan en Testnet y la oportunidad de recibir una estación de trabajo GPU con la marca Gensyn. https://token.gensyn.network/

Información sobre $AI:

La Fundación Gensyn ("Gensyn") lanza hoy (15 de diciembre) su venta de tokens $AI en Sonar, lo que marca un hito importante antes del lanzamiento de su Mainnet. La venta presenta el token nativo que coordinará los pagos, el staking y la seguridad, y la gobernanza en toda la red de Gensyn.

La red de IA descentralizada respaldada por a16z se está preparando para Mainnet y está lanzando la venta de tokens $AI. Testnet de Gensyn ya ha demostrado una tracción rápida, que incluye:

Más de 2.000.000 de modelos de IA entrenados

Más de 165.000 usuarios

Más de 90.000.000 transacciones (575.000 por día)

El token $AI es la moneda de utilidad para la red Mainnet, una red en la que cualquier persona puede contribuir con cómputo de IA, señales de capacitación, modelos o criterios de evaluación y en la que el rendimiento tiene un precio transparente en tiempo real. Al combinar verificación determinista, evaluación abierta y computación descentralizada, forma un sistema impulsado por el mercado que permite el aprendizaje continuo y es dirigido por el verdadero interés económico y suministrado por cualquier persona o sistema en el mundo.

La venta ofrece 300.000.000 de tokens (el 3 por ciento de la oferta) a través de una subasta inglesa con un piso de valoración de un millón FDV y un tope de valoración de mil millones FDV, lo que iguala el precio de la última ronda de financiación liderada por Gensyn hace dos meses. La venta se ejecuta en Ethereum Mainnet con USDC o USDT y una oferta mínima de 100 dólares, mientras que los tokens se reclamarán en la red Gensyn (L2).

Acerca del multiplicador de Testnet:

Además de la asignación de prioridades, los usuarios verificados de Testnet también recibirán un multiplicador de token de bonificación sobre el monto de su compra, tomado de un fondo de recompensas del 2 %. El multiplicador exacto se basará en la participación de cada usuario en toda la Testnet de Gensyn, así como en el importe de su oferta en la venta. Los montos de participación y oferta más altos equivalen a un multiplicador más alto, y la mayoría del multiplicador proviene de su participación en Testnet. Los multiplicadores otorgarán tokens adicionales además del monto de la compra sin costo adicional.

"Hemos tenido mucho éxito al probar nuestra infraestructura y nuestras aplicaciones en la testnet y estamos listos para pasar a la siguiente fase, operando con valor real y seguridad teórica de juegos en la mainnet. Hacer una venta pública antes del lanzamiento nos permite centrarnos en la distribución justa y priorizar a los miembros de la comunidad que han apoyado la testnet y mostrar convicción en nuestra tesis". — Ben Fielding, cofundador y director ejecutivo de Gensyn AI

