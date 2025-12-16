Gensyn Luncurkan Penjualan Token $AI di Sonar

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 16 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Penjualan token ini menawarkan 3% dari pasokan token, multiplier bonus untuk peserta Testnet, dan kesempatan mendapatkan workstation GPU merek Gensyn. https://token.gensyn.network/

Rincian $AI:

Hari ini (15 Desember) Gensyn Foundation ("Gensyn") meluncurkan penjualan token $AI di Sonar, sebuah pencapaian penting menjelang Mainnet mendatang. Penjualan ini memperkenalkan token asli yang akan mengoordinasikan pembayaran, staking & keamanan, dan tata kelola di seluruh jaringan Gensyn.

Penjualan $AI Telah Dimulai https://token.gensyn.network/

Jaringan AI terdesentralisasi yang didukung oleh a16z ini bersiap untuk Mainnet dan meluncurkan penjualan token $AI. Gensyn Testnet menunjukkan traksi sangat cepat, antara lain:

Lebih dari 2.000.000 model AI telah dilatih

Lebih dari 165.000 pengguna

Lebih dari 90.000.000 transaksi (575.000 per hari)

Token $AI adalah mata uang utilitas untuk jaringan Mainnet. Di jaringan Mainnet, semua orang dapat berkontribusi dalam komputasi AI, sinyal pelatihan, model, kriteria evaluasi, dan kinerja dihargai secara transparan di waktu nyata. Perpaduan antara verifikasi deterministik, evaluasi terbuka, dan komputasi terdesentralisasi ini membentuk sistem yang didorong oleh pasar untuk pembelajaran berkelanjutan, diarahkan oleh kepentingan ekonomi yang sebenarnya, dan disediakan oleh semua orang atau semua sistem di dunia ini...

Penjualan tersebut menawarkan 300.000.000 token (3 persen dari pasokan) melalui lelang berbahasa Inggris dengan harga penilaian terendah sebesar $1 juta FDV dan batas penilaian $1 miliar FDV, menyamai harga putaran pendanaan terakhir oleh Gensyn dua bulan lalu yang didukung a16z. Penjualan ini dijalankan di Ethereum Mainnet dengan USDC atau USDT dan tawaran minimum sebesar $100, sedangkan token akan diklaim di Gensyn Network (L2).

Tentang Testnet Multiplier:

Selain alokasi prioritas, pengguna Testnet terverifikasi juga akan mendapatkan multiplier token bonus dari jumlah pembelian mereka, yang diambil dari kumpulan hadiah sebesar 2%. Multiplier persisnya akan berdasarkan partisipasi setiap pengguna di Gensyn Testnet dan jumlah penawaran mereka dalam penjualan. Partisipasi dan jumlah penawaran lebih tinggi setara dengan multiplier lebih tinggi, di mana sebagian besar multiplier berasal dari partisipasi mereka di Testnet. Multiplier akan memberikan token tambahan di luar jumlah pembelian, tanpa biaya ekstra.

"Pengujian infrastruktur dan aplikasi kami di testnet sangat sukses. Kami siap beralih ke tahap selanjutnya, beroperasi dengan nilai riil dan keamanan teoretis game di mainnet. Dengan melakukan penjualan publik sebelum peluncuran, kami dapat berfokus pada distribusi yang adil, memprioritaskan anggota komunitas yang selama ini mendukung testnet dan menunjukkan keyakinan pada tesis kami."- Ben Fielding, salah satu Pendiri dan CEO Gensyn AI

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845055/GENSYN_LIMITED.jpg

