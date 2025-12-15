Gensyn lanza la venta de tokens $AI en Sonar

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La venta de tokens ofrece el 3% del suministro de tokens, un multiplicador de bonificación para los participantes de Testnet y la oportunidad de recibir una estación de trabajo GPU de la marca Gensyn. https://token.gensyn.network/

Detalles de $AI:

La Gensyn Foundation ("Gensyn") lanza hoy, 15 de diciembre, la venta del token $AI en Sonar y marca un hito importante antes de su próxima red principal. La venta introduce el token nativo que coordinará los pagos, el staking, la seguridad y la gobernanza en toda la red Gensyn.

$AI Sale is Live https://token.gensyn.network/

La red de IA descentralizada, respaldada por a16z, se prepara para la red principal y lanza la venta del token $AI. Gensyn Testnet ya ha demostrado un rápido crecimiento, incluyendo:

Más de 2.000.000 de modelos de IA entrenados

Más de 165.000 usuarios

Más de 90.000.000 de transacciones (575.000 al día)

El token $AI es la moneda de utilidad de la red Mainnet, una red donde cualquiera puede contribuir con cómputo de IA, señales de entrenamiento, modelos o criterios de evaluación, y donde el rendimiento se cotiza de forma transparente en tiempo real. La combinación de verificación determinista, evaluación abierta y cómputo descentralizado conforma un sistema impulsado por el mercado para el aprendizaje continuo, guiado por un verdadero interés económico y proporcionado por cualquier persona o sistema del mundo.

La venta ofrece 300.000.000 tokens (3 % de la oferta) mediante una subasta inglesa con una valoración mínima de 1 millón de dólares en valor de mercado (FDV) y una valoración máxima de 1.000 millones de dólares en FDV, igualando el precio de la última ronda de financiación de Gensyn, liderada por a16z, realizada hace dos meses. La venta se realiza en la Mainnet de Ethereum con USDC o USDT y una puja mínima de 100 dólares, mientras que los tokens se reclamarán en la red Gensyn (L2).

Acerca del Multiplicador Testnet:

Además de la asignación prioritaria, los usuarios verificados de Testnet recibirán un multiplicador de tokens adicional sobre el importe de su compra, tomado de un fondo de recompensas del 2%. El multiplicador exacto se basará en la participación de cada usuario en la Testnet de Gensyn, así como en el importe de su puja en la venta. Una mayor participación y puja equivale a un multiplicador mayor, y la mayor parte del multiplicador proviene de su participación en Testnet. Los multiplicadores otorgarán tokens adicionales al importe de la compra sin coste adicional.

"Hemos tenido un gran éxito probando nuestra infraestructura y aplicaciones en la red de pruebas y estamos listos para pasar a la siguiente fase, operando con valor real y seguridad basada en la teoría de juegos en la red principal. Realizar una venta pública antes del lanzamiento nos permite centrarnos en una distribución justa y priorizar a los miembros de la comunidad que han apoyado la red de pruebas y demuestran convicción en nuestra tesis."- Ben Fielding, Co-fundador y consejero delegado, Gensyn AI

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845055/GENSYN_LIMITED.jpg