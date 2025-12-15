Gensyn lance une vente de jetons $AI sur Sonar

GEORGE TOWN, Grand Cayman , 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La vente porte sur 3 % de l'offre de jetons, un multiplicateur de bonus pour les participants au réseau de test, qui ouvre la possibilité de recevoir un poste de travail à processeur graphique de marque Gensyn. https://token.gensyn.network/

$AI Sale is Live https://token.gensyn.network/

Détails de la vente de $AI :

La Fondation Gensyn (« Gensyn ») lance aujourd'hui (15 décembre) sa vente de jetons $AI sur Sonar, qui marque une étape majeure dans la perspective de son prochain réseau principal. La vente introduit le jeton natif qui coordonnera les paiements, le jalonnement, la sécurité et la gouvernance à travers le réseau Gensyn.

Le réseau d'IA décentralisé soutenu par a16z se prépare pour le réseau principal en lançant la vente de jetons $AI. Le réseau de test de Gensyn a déjà suscité un engouement rapide, à savoir :

plus de 2 000 000 modèles d'IA entraînés

plus de 165 000 utilisateurs

plus de 90 000 000 transactions (575 000 par jour)

Le jeton $AI est la monnaie d'échange du réseau principal, sur lequel tout le monde peut contribuer au calcul IA, aux signaux d'entraînement, aux modèles et aux critères d'évaluation, et où les performances sont évaluées en temps réel de manière transparente. La combinaison de la vérification déterministe, de l'évaluation ouverte et du calcul décentralisé forme un système d'apprentissage continu axé sur le marché, dirigé par un véritable intérêt économique et pouvant être fourni par n'importe qui, ou n'importe quel système, dans le monde entier.

La vente propose 300 000 000 jetons (3 % de l'offre) dans des enchères en anglais, à une valorisation entièrement diluée minimale de 1 million de dollars et maximale de 1 milliard de dollars, ce qui correspond au prix du dernier tour de financement de Gensyn mené par a16z il y a deux mois. La vente se déroule sur le réseau principal Ethereum avec l'USDC ou l'USDT et une enchère minimale de 100 dollars, et les jetons seront perçus sur le réseau Gensyn (couche 2).

À propos du multiplicateur du réseau de test :

En plus d'une attribution prioritaire, les utilisateurs vérifiés du réseau de test recevront un multiplicateur de jetons bonus égal au montant de leur achat, prélevé sur une réserve de récompenses de 2 %. Le multiplicateur exact sera basé sur la participation de chaque utilisateur au réseau de test de Gensyn, ainsi que sur le montant de son enchère lors de la vente. Une participation et des montants d'enchère plus élevés se traduisent par un multiplicateur plus élevé, la majeure partie du multiplicateur provenant de la participation des utilisateurs au réseau de test. Les multiplicateurs donnent droit à des jetons supplémentaires en plus du montant de l'achat, sans frais supplémentaires.

« Notre infrastructure et nos applications ont admirablement fait leurs preuves sur le réseau de test, et nous sommes désormais prêts à passer à la phase suivante : opérer avec une valeur réelle et une sécurité du réseau principal fondée sur la théorie des jeux. Procéder à une vente publique avant le lancement nous permet de nous concentrer sur une distribution équitable en accordant la priorité aux membres de la communauté qui ont soutenu le réseau de test et qui sont convaincus par notre approche. » - Ben Fielding, cofondateur et directeur général de Gensyn AI

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2845055/GENSYN_LIMITED.jpg