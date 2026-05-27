TAIPEI, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anunciou o lançamento do AORUS MASTER 16 2026, um notebook gamer com IA que combina desempenho de nível desktop, refrigeração avançada e um agente de IA exclusivo em um design portátil ultrafino de 19 mm. Desenvolvido como uma plataforma de jogos móvel para proporcionar uma experiência de jogo imersiva e fluxos de trabalho impulsionados por IA, ele combina uma tela OLED HDR 1000 de 16 polegadas com taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de até 0.2 ms, equilibrando a capacidade de resposta exigida nos esportes eletrônicos com a precisão de cores de nível profissional. O produto também foi premiado na COMPUTEX 2026 com o prêmio "Best Choice".

GIGABYTE anuncia lançamento do AORUS MASTER 16, projetado para desempenho com IA e jogabilidade imersiva

Projetado para cargas de trabalho exigentes, o AORUS MASTER 16 pode ser configurado com um processador AMD Ryzen™ 9 9955HX3D e uma placa de vídeo NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 para notebook, oferecendo um desempenho similar ao de um desktop . O modelo também é compatível com o MUX Switch para simplificar a seleção entre a GPU integrada ou a GPU discreta no modo rápido. Com recursos avançados de IA por GPU de até 1.824 AI TOPS, foi projetado para a criação assistida por IA de última geração e fluxos de trabalho acelerados. Equipado com a solução térmica flagship WINDFORCE INFINITY EX, que apresenta um design com câmara de vapor e o Frost Fan 2.0 integrado, suporta até 230 W de potência do sistema, ajudando a manter um desempenho estável e silencioso mesmo sob cargas prolongadas.

A experiência tem como centro o GiMATE, o agente de IA exclusivo da GIGABYTE, desenvolvido para proporcionar um controle mais flexível e inteligente do sistema. Ele simplifica a gestão de desempenho e introduz ferramentas para fluxos de trabalho modernos. O GiMATE Creator integra modelos de imagem generativos a um fluxo de trabalho local fácil de gerenciar, com o objetivo de reduzir as barreiras de configuração, enquanto o GiMATE Coder oferece suporte à geração, correção e otimização de código em linguagem natural, utilizando o preenchimento automático do Visual Studio Code para acelerar os processos de iteração e depuração.

O AORUS MASTER 16 oferece uma tela OLED de 16:10 com resolução 2,5K e taxa de atualização de 240 Hz, além de cobertura de 100% da gama de cores DCI-P3 e uma relação de contraste de 1.000.000:1, proporcionando imagens vibrantes e precisas para os criadores de conteúdo. Conta com certificações como Pantone® Validated, TÜV Rheinland Certified, VESA ClearMR 10000, VESA DisplayHDR 1000 e Dolby Vision®. No que diz respeito ao áudio, o Dolby Atmos® e quatro alto-falantes de dupla potência com Smart Amplifier proporcionam uma experiência mais cinematográfica, enquanto detalhes exclusivos, como o AORUS 5-degree Black e a iluminação RGB, conferem um acabamento refinado e sofisticado para o uso diário.

Para mais informações, acesse a página oficial do produto. As configurações finais e a disponibilidade de vendas podem variar de acordo com a região e os canais locais de varejo ou comércio eletrônico.

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FONTE GIGABYTE