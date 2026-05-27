TAIPÉI, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anunció la disponibilidad de la AORUS MASTER 16 2026, una computadora portátil emblemática para juegos con IA que combina un rendimiento de clase de computadora de escritorio, refrigeración avanzada y un agente de IA exclusivo en un diseño portátil ultradelgado de 19 mm. Diseñado como una plataforma de juegos portátil para ofrecer una experiencia de juego envolvente y flujos de trabajo impulsados por IA, combina una pantalla OLED HDR 1000 de 16 pulgadas con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de hasta 0,2 ms, lo que permite equilibrar la capacidad de respuesta necesaria para los deportes electrónicos con una precisión cromática de nivel profesional. Además, ha sido reconocida con el premio Best Choice Award de COMPUTEX 2026.

GIGABYTE anuncia que ya está disponible la AORUS MASTER 16, diseñada para ofrecer un rendimiento impulsado por IA y una experiencia de juego inmersiva

Diseñada para cargas de trabajo exigentes, la AORUS MASTER 16 se puede configurar con un procesador AMD Ryzen™ 9 9955HX3D y una GPU para portátiles NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, lo que le permite ofrecer una potencia de procesamiento cercana a la de una computadora de escritorio. El modelo también es compatible con MUX Switch para simplificar la selección entre la GPU integrada y la GPU discreta mediante el modo rápido. Con una capacidad avanzada de IA en la GPU de hasta 1824 TOPS de IA, este modelo está diseñado para la creación asistida por IA de última generación y flujos de trabajo acelerados. Gracias a la solución térmica emblemática WINDFORCE INFINITY EX, que cuenta con un diseño de cámara de vapor y el ventilador Frost Fan 2.0 integrado, admite una potencia del sistema de hasta 230 W, lo que ayuda a mantener un rendimiento estable y silencioso bajo cargas prolongadas.

El eje de la experiencia es GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE diseñado para un control del sistema más flexible e inteligente. Este modelo optimiza la gestión del desempeño e incorpora herramientas para flujos de trabajo modernos. GiMATE Creator integra modelos de imágenes generativas en un flujo de trabajo local fácil de manejar para reducir las barreras de configuración, mientras que GiMATE Coder permite la generación, corrección y optimización de código en lenguaje natural con la función de autocompletado de Visual Studio Code, lo que acelera la iteración y la depuración.

El modelo AORUS MASTER 16 cuenta con una pantalla OLED de 16:10, 2,5K y 240 Hz, con una cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 y una relación de contraste de 1.000.000:1, lo que garantiza imágenes nítidas y fieles a la visión del creador. Cuenta con certificaciones como Pantone® Validated, TÜV Rheinland Certified, VESA ClearMR 10000, VESA DisplayHDR 1000 y Dolby Vision®. En cuanto al audio, Dolby Atmos® y cuatro altavoces Dual-Force con amplificador inteligente ofrecen una experiencia más cinematográfica, mientras que detalles característicos como el diseño AORUS 5-degree Black y la iluminación RGB añaden un acabado refinado y de alta calidad para uso diario.

Para obtener más información, visite la página oficial del producto. Las configuraciones finales y las fechas de ventas pueden variar según la región y las tiendas locales o los canales en línea.

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FUENTE GIGABYTE