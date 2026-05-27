GIGABYTE annonce la disponibilité de l'AORUS MASTER 16, conçu pour des performances optimisées par IA et des jeux immersifs

TAIPEI, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque mondiale d'ordinateurs, a annoncé la sortie de l'AORUS MASTER 16 2026, son ordinateur portable de jeu phare tirant parti de l'IA, qui combine des performances dignes d'un PC de bureau, un refroidissement avancé et un agent IA exclusif dans un design portatif ultramince de 19 mm. Construit comme une plateforme de jeu mobile pour offrir une expérience immersive et des flux de travail fondés sur l'IA, l'AORUS MASTER 16 associe un écran OLED HDR 1000 de 16 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse pouvant atteindre 0,2 ms afin de concilier la réactivité nécessaire pour l'esport et la précision des couleurs requise par le travail de création. Il a également reçu le prix du meilleur choix du salon COMPUTEX 2026.

GIGABYTE Announces AORUS MASTER 16 Now Available, Built for AI-Powered Performance and Immersive Play

Pensé pour des charges de travail exigeantes, l'AORUS MASTER 16 est configurable jusqu'à un processeur AMD Ryzen™ 9 9955HX3D et un processeur graphique pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, qui lui permettent de délivrer une puissance de calcul proche de celle d'un système de bureau. Le modèle est aussi compatible avec le Switch MUX pour simplifier la sélection du processeur graphique intégré ou du processeur graphique discret en mode rapide. Doté d'une capacité de processeur graphique avancée allant jusqu'à 1 824 TOPS pour l'IA, il est parfait pour la création assistée par IA de nouvelle génération et l'accélération des flux de travail. La solution vedette de gestion thermique WINDFORCE INFINITY EX, qui intègre une chambre à vapeur et un ventilateur de refroidissement 2.0, prend en charge une puissance de système maximale de 230 W pour maintenir des performances stables et silencieuses malgré des charges prolongées.

Au centre de l'expérience se trouve GiMATE, l'agent IA exclusif de GIGABYTE, spécifiquement mis au point pour assurer un contrôle plus souple et plus intelligent du système. Il rationalise la gestion des performances et introduit des outils adaptés aux flux de travail modernes. GiMATE Creator intègre des modèles d'images génératifs dans un flux de travail local gérable pour réduire les obstacles à la configuration, et GiMATE Coder prend en charge la génération, la correction et l'optimisation de code en langage naturel avec la saisie automatique dans Visual Studio Code pour accélérer l'itération et le débogage.

L'AORUS MASTER 16 dispose d'un écran OLED 16:10 2,5 K de 240 Hz qui propose toute la gamme de couleurs DCI-P3 et affiche un rapport de contraste de 1,000,000:1 pour garantir aux créateurs des images vives et précises. Ses performances sont confirmées par des certifications telles que Pantone® Validated, TÜV Rheinland Certified, VESA ClearMR 10000, VESA DisplayHDR 1000 ou encore Dolby Vision®. La technologie Dolby Atmos® et quatre haut-parleurs à double force munis d'un amplificateur intelligent offrent une expérience sonore plus cinématographique, tandis que des touches caractéristiques comme la couleur 5-degree Black d'AORUS ou l'éclairage RGB enrichissent l'utilisation quotidienne d'une finition particulièrement raffinée.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter la page officielle du produit. Les spécifications finales et les dates de vente peuvent varier selon les régions et les canaux de vente au détail ou en ligne locaux.

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