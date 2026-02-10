GIGABYTE faz parceria com a AMD para valorizar os jogos por meio do pacote Crimson Desert

TAIPEI, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, em parceria com a AMD, anuncia o pacote de jogos Crimson Desert para valorizar os jogos em uma ampla gama de componentes e produtos de consumo. Placas de vídeo com extensão, processadores AMD Ryzen™ 9000X3D selecionados, combinados com placas-mãe GIGABYTE recomendadas, além de notebooks e desktops. Juntas, a GIGABYTE e a AMD proporcionam uma experiência de jogo mais rica e envolvente por meio de inovações de hardware de ponta.

A placa de vídeo é um componente crucial para jogos de carregamento pesado. As placas de vídeo da série Radeon RX 9070 da GIGABYTE são construídas com base na arquitetura AMD RDNA™ 4 para ray tracing avançado. A tecnologia AMD HYPR-RX6 aumenta ainda mais o desempenho e reduz a latência do sistema, juntamente com o sistema de resfriamento WINDFORCE da GIGABYTE, com design de ventoinha Hawk e gel termocondutor com qualidade de servidor para manter a eficiência térmica e otimizar o desempenho dos jogos. Para placas-mãe, os processadores AMD Ryzen™ X3D priorizam o desempenho em jogos por meio da tecnologia 3D V-Cache™ para reduzir a latência da memória. A GIGABYTE complementa isso com o X3D Turbo Mode 2.0, uma fusão exclusiva de hardware e software que oferece ajuste de desempenho adaptável em tempo real por meio de treinamento com enormes conjuntos de dados do mundo real para liberar todo o potencial dos processadores X3D.

A parceria também se estende a produtos de consumo para jogadores que preferem um sistema completo. O mais recente notebook para jogos com IA da GIGABYTE, o AERO X16, é um PC Copilot+ equipado com o processador AMD Ryzen™ AI 9 HX370, que oferece o melhor desempenho de CPU e NPU da categoria. Desfrute das vantagens do agente de IA exclusivo da GIGABYTE, GiMATE, que oferece aos usuários um desempenho mais inteligente, produtividade e controle do sistema para o uso diário. Projetado para jogadores de desktop, o AORUS PRIME 5 é equipado com o processador AMD Ryzen™ 7 9700X, que oferece experiência de jogo ultrarresponsiva e multitarefa perfeita, com suporte do design de resfriamento omni da GIGABYTE na placa de vídeo, no processador e no chassi, além de conectividade abrangente para verdadeira conveniência plug-and-play.

Os jogadores que adquirirem placas de vídeo, notebooks, desktops ou processadores AMD Ryzen™ 9 e Ryzen™ 7 X3D, com placas-mãe compatíveis da GIGABYTE, entre 10 de fevereiro e 25 de abril, poderão obter um código de resgate do Crimson Desert para ativação do jogo até 23 de maio. O jogo será lançado oficialmente em 19 de março. Visite a página da campanha para obter mais detalhes, informações sobre elegibilidade e produtos participantes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876785/crimson_desert_bundle_banner_1920x1080.jpg

FONTE GIGABYTE