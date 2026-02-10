GIGABYTE und AMD kündigen gemeinsame Crimson Desert-Bundle-Aktion an

TAIPEH, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, kündigt gemeinsam mit AMD die Crimson Desert-Bundle-Aktion an. Während des Aktionszeitraums können Spieler, die ein teilnahmeberechtigtes Produkt aus der Aktionsauswahl erwerben, einen Aktivierungscode für das Spiel Crimson Desert erhalten. Zu den Aktionsprodukten gehören verschiedene Grafikkarten, ausgewählte AMD Ryzen™ 9000X3D-Prozessoren in Kombination mit empfohlenen GIGABYTE-Motherboards sowie Laptops und Desktop-Systeme. So bieten GIGABYTE und AMD mit innovativer Hardware ein noch intensiveres, immersives Gaming-Erlebnis.

GIGABYTE Partners with AMD to Enhance Game Value through Crimson Desert Bundle

Die Grafikkarte ist eine entscheidende Komponente für Spiele mit hohen Systemanforderungen. Die Radeon™ RX 9070‑Serie von GIGABYTE basiert auf der AMD RDNA™ 4‑Architektur und ermöglicht fortschrittliches Raytracing. Die AMD HYPR‑RX6‑Technologie kann die Leistung zusätzlich steigern und die Systemlatenz reduzieren. Ein weiteres Element ist das WINDFORCE‑Kühlsystem von GIGABYTE, das mit Hawk‑Lüfterdesign und hochwertigem Wärmeleitgel für hohe thermische Effizienz und stabile Gaming-Leistung sorgt. Auch bei den Motherboards steht Gaming-Performance im Fokus: Die AMD Ryzen™ X3D‑Prozessoren können durch die 3D V‑Cache™‑Technologie dazu beitragen, die Speicherlatenz zu reduzieren. GIGABYTE ergänzt dies mit dem X3D Turbo Mode 2.0, einer exklusiven Hardware‑Software‑Lösung, die eine adaptive Leistungsoptimierung in Echtzeit ermöglicht, um das Potenzial der X3D‑Prozessoren besser auszuschöpfen.

Die Partnerschaft umfasst auch Produkte für Kunden, die ein komplettes System bevorzugen. Der KI-Gaming-Laptop von GIGABYTE, AERO X16, ist ein Copilot+ PC mit AMD Ryzen™ AI 9 HX370-Prozessor, der eine hohe CPU- und NPU-Leistung bietet. Nutzer können den exklusiven GiMATE KI Agenten von GIGABYTE verwenden, um im Alltag von KI gestützter Leistung, Produktivität und Systemsteuerung zu profitieren. Der Gaming Desktop PC AORUS PRIME 5 ist mit dem AMD Ryzen™ 7 9700X Prozessor ausgestattet und unterstützt schnelles Gameplay und nahtloses Multitasking. Hinzu kommen das Omni Kühlungsdesign von GIGABYTE für Grafikkarte, Prozessor und Gehäuse sowie umfassende Konnektivität für hohen Plug and Play Komfort.

Spieler, die zwischen dem 10. Februar und dem 25. April eine teilnahmeberechtigte GIGABYTE-Grafikkarte, einen Laptop, einen Desktop-PC oder einen AMD Ryzen™ 9- und Ryzen™ 7 X3D-Prozessor in Kombination mit einem kompatiblen Motherboard erwerben, können bis zum 23. Mai einen Aktivierungscode für Crimson Desert erhalten. Das Spiel wird offiziell am 19. März veröffentlicht. Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und teilnehmende Produkte finden sich auf der offiziellen Aktionsseite.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876727/crimson_desert_bundle_banner_1920x1080.jpg