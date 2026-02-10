GIGABYTE se asocia con AMD para mejorar el valor de los juegos con el paquete de Crimson Desert

TAIPÉI, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca de computadoras líder en el mundo, se asocia con AMD para anunciar el paquete para juegos de Crimson Desert, con el fin de mejorar el valor del juego en una amplia variedad de componentes y productos de consumo. El paquete incluye tarjetas gráficas, procesadores AMD Ryzen™ 9000X3D seleccionados, junto con placas base GIGABYTE recomendadas, así como computadoras portátiles y de escritorio equipadas. Juntos, GIGABYTE y AMD ofrecen una experiencia de juego más enriquecedora e inmersiva gracias a la innovación en hardware de vanguardia.

La tarjeta gráfica es un componente esencial para los juegos con gran demanda de recursos. Las tarjetas gráficas Radeon RX Serie 9070 de GIGABYTE están basadas en la arquitectura AMD RDNA™ 4 para un trazado de rayos avanzado. La tecnología AMD HYPR-RX6 mejora aún más el rendimiento y reduce la latencia del sistema, junto con el sistema de refrigeración WINDFORCE de GIGABYTE, que cuenta con un diseño de ventilador Hawk y un gel conductor térmico de grado servidor para mantener la eficiencia térmica y optimizar el rendimiento de los juegos. En cuanto a las placas base, los procesadores AMD Ryzen™ X3D priorizan el rendimiento de los juegos mediante la tecnología 3D V-Cache™ para reducir la latencia de la memoria. GIGABYTE lo complementa con la tecnología del X3D Turbo Mode 2.0, una fusión exclusiva de hardware y software que ajusta el rendimiento de una forma adaptativa en tiempo real mediante el entrenamiento con conjuntos de datos masivos del mundo real para aprovechar todo el potencial de los procesadores X3D.

La colaboración también se extiende a los productos de consumo para los jugadores que prefieren un sistema completo. La última computadora portátil para juegos con IA de GIGABYTE, AERO X16, es una PC Copilot+ equipada con el procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX370, que ofrece el CPU y NPU con el mejor rendimiento de su clase. Aprovecha el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, GiMATE, que ofrece a los usuarios un rendimiento, una productividad y un control del sistema más inteligentes para el uso diario. Diseñada para los jugadores de escritorio, la computadora de escritorio para juegos AORUS PRIME 5 está equipada con el procesador AMD Ryzen™ 7 9700X, que ofrece una experiencia de juego ultrasensible y de multitarea fluida, con el respaldo del diseño de refrigeración omnidireccional de GIGABYTE en la tarjeta gráfica, el procesador y la carcasa, junto con una conectividad integral para ofrecer la comodidad de la instalación instantánea.

Los jugadores que compren tarjetas gráficas, computadoras portátiles, computadoras de escritorio o procesadores AMD Ryzen™ 9 y Ryzen™ 7 X3D de GIGABYTE elegibles con placas base compatibles entre el 10 de febrero y el 25 de abril podrán obtener un código de canje de Crimson Desert para activar el juego hasta el 23 de mayo. El lanzamiento oficial del juego será el 19 de marzo. Visite la página de la campaña para obtener más información, conocer los requisitos y ver los productos participantes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876786/crimson_desert_bundle_banner_1920x1080.jpg

