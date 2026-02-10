GIGABYTE entre en partenariat avec AMD pour optimiser l'expérience de jeu grâce au pack Crimson Desert

TAIPEI, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque informatique mondiale, s'associe à AMD pour annoncer le pack Crimson Desert afin d'améliorer la qualité des jeux sur une large gamme de composants et de produits grand public. Concerne les cartes graphiques, certains processeurs AMD Ryzen™ 9000X3D associés aux cartes mères GIGABYTE recommandées, ainsi que les ordinateurs portables et de bureau. Ensemble, GIGABYTE et AMD offrent une expérience de jeu plus riche et plus immersive grâce à des innovations matérielles de pointe.

La carte graphique est un composant crucial pour les jeux exigeants. Les cartes graphiques Radeon RX 9070 de GIGABYTE sont basées sur l'architecture AMD RDNA™ 4 pour un ray tracing de pointe. La technologie AMD HYPR-RX6 améliore encore les performances et réduit la latence du système, associée au système de refroidissement WINDFORCE de GIGABYTE doté d'une conception de ventilateur Hawk et d'un gel thermoconducteur de qualité serveur pour maintenir l'efficacité thermique et optimiser les performances de jeu. Pour les cartes mères, les processeurs AMD Ryzen™ X3D privilégient les performances de jeu grâce à la technologie 3D V-Cache™ afin de réduire la latence de la mémoire. GIGABYTE complète, avec X3D Turbo Mode 2.0, une fusion matérielle et logicielle exclusive qui offre un réglage adaptatif des performances en temps réel grâce à un entraînement avec des ensembles de données massives du monde réel afin de libérer tout le potentiel des processeurs X3D.

Ce partenariat s'étend également aux produits de consommation destinés aux joueurs qui préfèrent un système complet. Le dernier ordinateur portable de jeu IA de GIGABYTE, l'AERO X16, est un PC Copilot+ équipé du processeur AMD Ryzen™ AI 9 HX370 qui offre des performances CPU et NPU de pointe. Tirez parti de GiMATE, l'agent IA exclusif de GIGABYTE, pour offrir aux utilisateurs des performances, une productivité et un contrôle système plus intelligents au quotidien. Conçu pour les joueurs sur PC, l'ordinateur de bureau gaming AORUS PRIME 5 est équipé du processeur AMD Ryzen™ 7 9700X, offrant un gameplay ultra-réactif et un multitâche fluide, pris en charge par la conception de refroidissement omnidirectionnelle de GIGABYTE couvrant la carte graphique, le processeur et le châssis, ainsi qu'une connectivité complète pour une véritable commodité plug-and-play.

Les joueurs qui achètent des cartes graphiques, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau ou des processeurs AMD Ryzen™ 9 et Ryzen™ 7 X3D GIGABYTE éligibles avec des cartes mères compatibles entre le 10 février et le 25 avril peuvent obtenir un code d'activation Crimson Desert jusqu'au 23 mai. Le jeu sera officiellement lancé le 19 mars.Veuillez visiter la page de la campagne pour plus de détails, l'éligibilité et les produits participants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2876727/crimson_desert_bundle_banner_1920x1080.jpg