타이베이 2026년 2월 10일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 AMD와의 파트너십을 통해 다양한 컴포넌트 및 소비자 제품 전반에서 게임 가치를 한층 강화하는 붉은 사막(Crimson Desert) 게임 번들 프로모션을 발표했다.. 이번 프로모션은 그래픽카드를 비롯해 기가바이트가 권장하는 메인보드와 함께 구성된 일부 AMD Ryzen™ 9000X3D 프로세서 그리고 AMD Radeon™ RX 9070 시리즈 그래픽카드를 노트북과 데스크톱까지 폭넓은 제품군을 아우른다. 기가바이트와 AMD는 최첨단 하드웨어 혁신을 바탕으로 더욱 풍부하고 몰입감 있는 게이밍 경험을 제공한다.

기가바이트, AMD와 협력해 붉은사막 번들로 게이밍 가치 강화

그래픽카드는 고사양 게임 환경에서 핵심적인 역할을 수행하는 주요 구성 요소다. GIGABYTE의 Radeon RX 9070 시리즈 그래픽카드는 향상된 레이 트레이싱을 지원하는 AMD RDNA™ 4 아키텍처를 기반으로 설계됐다. 여기에 AMD HYPR-RX6 기술을 통해 프레임 향상과 시스템 지연을 최소화하며, Hawk 팬 디자인과 서버급 열전도 젤을 적용한 GIGABYTE WINDFORCE 쿨링 시스템을 더해, 장시간 게임 환경에서도 안정적인 발열 제어와 일관된 성능을 구현한다. 메인보드의 경우, AMD Ryzen™ X3D 프로세서가 3D V-Cache™ 기술을 통해 메모리 지연 시간을 줄여 게이밍 성능을 극대화한다. 기가바이트는 대규모 실제 사용 데이터를 기반으로 한 독자적인 하드웨어•소프트웨어 융합 기술인 X3D Turbo Mode 2.0을 통해 실시간 적응형 성능 튜닝을 제공하며, X3D 프로세서의 잠재력을 효과적으로 끌어낸다.

이번 파트너십 프로모션은 완성형 시스템을 선호하는 게이머를 위한 제품군으로도 확장된다. 기가바이트의 최신 AI 게이밍 노트북 AERO X16은 AMD Ryzen™ AI 9 HX370 프로세서를 탑재한 Copilot+ PC로, 동급 최고 수준의 CPU 및 NPU 성능을 제공한다. 여기에 기가바이트의 독자적인 AI 에이전트 GiMATE를 결합해 일상적인 사용 환경에서도 더욱 스마트한 성능, 생산성, 시스템 제어 경험을 제공한다. 데스크톱 게이머를 위해 설계된 AORUS PRIME 5 게이밍 데스크톱은 AMD Ryzen™ 7 9700X 프로세서를 탑재해 초고속으로 반응하는 게임 플레이와 안정적인 멀티태스킹을 구현하며, 그래픽카드, 프로세서, 섀시 전반에 적용된 기가바이트의 옴니(omni) 쿨링 설계와 풍부한 확장성을 통해 편리한 사용 환경을 제공한다.

프로모션 행사는 2월 10일부터 4월 25일까지 진행되며, 행사 대상인 그래픽 카드, 노트북, 데스크톱 또는 호환 메인보드와 함께 AMD Ryzen™ 9 및 Ryzen™ 7 X3D 프로세서를 구매한 게이머는 붉은사막 게임 리딤 코드를 받을 수 있다. 게임은 3월 19일 공식 출시 예정이며, 붉은사막 게임 리딤 코드는 5월 23일까지 사용할 수 있다. 자세한 내용과 대상 제품, 참여 조건은 캠페인 페이지 에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE