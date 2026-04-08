Feita para liberar todo o poder dos processadores AMD Ryzen X3D: a placa-mãe GIGABYTE X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, com tecnologia de IA, já está disponível

TAIPEI, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, tem o orgulho de anunciar a disponibilidade de sua placa-mãe X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, após sua estreia junto com a série X3D em setembro. Este modelo foi projetado para elevar o desempenho dos processadores AMD Ryzen X3D, apresentando o X3D Turbo Mode 2.0, potencializado por um modelo de overclocking dinâmico com IA integrado e chip de hardware, e equipado com o D5 Bionic Corsa da GIGABYTE para liberar todo o desempenho da memória DDR5. Aproveitando a tecnologia avançada de IA, a solução de resfriamento XTREME e o design aprimorado e fácil de montar, o X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, como carro-chefe, integra os recursos mais recentes e inovadores do setor para oferecer desempenho incomparável aos entusiastas de PC.

Concebida para aproveitar todo o potencial dos processadores AMD Ryzen X3D: a placa-mãe GIGABYTE AI-Powered X870E AORUS XTREME X3D AI TOP já está disponível

No coração desta placa-mãe, o X3D Turbo Mode 2.0 é potencializado por um modelo dinâmico de overclocking com IA e um chip de hardware para ajustar a tensão, a frequência e a temperatura em tempo real. O Resultando é um aumento significativo de até 25% no desempenho dos processadores AMD Ryzen X3D em jogos e multitarefas. Equipado com o revolucionário D5 Bionic Corsa, que integra software, hardware e firmware para aumentar o desempenho da memória DDR5 para mais de 9000 MT/s, ultrapassando ainda mais os limites de performance.

A X870E AORUS XTREME X3D AI TOP apresenta uma solução térmica robusta, incluindo a Matriz Térmica da CPU, que pode reduzir as temperaturas do VRM e do DDR em até 8,5 °C. Além disso,o DDR Wind Blade XTREME diminui a temperatura dos módulos de memória em até 9°C, enquanto o M.2 Thermal Guard XTREME foi projetado para reduzir a temperatura dos SSDs em até 22°C. A solução térmica completa garante uma estabilidade sólida de todos os componentes críticos sob cargas pesadas e uso prolongado.

Para uma experiência de usuário perfeita, esta placa-mãe está equipada com recursos EZ-DIY facilitam a vida do usuário, incluindo PCIe EZ-Latch Plus Duo que permite ejetar duas placas de vídeo com um único clique, além de M.2 EZ-Latch Plus e Click para instalação sem parafusos do SSD M.2 e seu dissipador de calor. O DriverBIOS oferece conectividade Wi-Fi instantânea sem necessidade de baixar drivers manualmente, enquanto o WiFi EZ-Plug integra plugues de antena em um único adaptador para facilitar a instalação. Além disso, o design ecológico e reutilizável, com embalagem de alta qualidade, torna a placa um componente XTREME para colecionadores.

Para obter mais informações, visite o site oficial da GIGABYTE e verifique a disponibilidade do produto junto dos revendedores locais e lojas online.

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FONTE GIGABYTE