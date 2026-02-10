GIGABYTE se asocia con AMD para aumentar el valor de los juegos gracias al paquete Crimson Desert

TAIPÉI, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca de ordenadores líder a nivel mundial, se ha asociado con AMD para anunciar el paquete de juegos Crimson Desert, con el fin de aumentar el valor de los juegos en una amplia gama de componentes y productos de consumo. Tarjetas gráficas, procesadores AMD Ryzen™ 9000X3D seleccionados combinados con placas base GIGABYTE recomendadas, así como portátiles y ordenadores. Juntos, GIGABYTE y AMD ofrecen una experiencia de juego más intensa e inmersiva gracias a la innovación en hardware de vanguardia.

GIGABYTE Partners with AMD to Enhance Game Value through Crimson Desert Bundle

La tarjeta gráfica constituye un elemento crucial para los juegos de alta carga. Las tarjetas gráficas Radeon RX de la serie 9070 de GIGABYTE se basan en la arquitectura AMD RDNA™ 4 para un trazado de rayos avanzado. La tecnología AMD HYPR-RX6 mejora aún más el rendimiento y reduce la latencia del sistema, junto con el sistema de refrigeración WINDFORCE de GIGABYTE, que cuenta con un diseño de ventilador Hawk y gel termoconductor de calidad de servidor para mantener la eficiencia térmica y optimizar el rendimiento de los juegos. En cuanto a las placas base, los procesadores AMD Ryzen™ X3D priorizan el rendimiento en juegos mediante la tecnología 3D V-Cache™, que reduce la latencia de la memoria. GIGABYTE lo complementa con X3D Turbo Mode 2.0, una fusión exclusiva de hardware y software que ofrece un rendimiento adaptativo en tiempo real mediante el entrenamiento con enormes conjuntos de datos del mundo real para aprovechar todo el potencial de los procesadores X3D.

La colaboración se extiende también a productos de consumo para jugadores que prefieren un sistema completo. El último portátil gaming con IA de GIGABYTE, el AERO X16, es un PC Copilot+ equipado con el procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX370, que ofrece el mejor rendimiento de CPU y NPU de su clase. Aprovecha GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, que ofrece a los usuarios un rendimiento, una productividad y un control del sistema más inteligentes para el uso diario. Diseñado para los jugadores en ordenadores, el ordenador de sobremesa gaming AORUS PRIME 5 cuenta con el procesador AMD Ryzen™ 7 9700X, que ofrece una experiencia de juego ultrarrápida y una capacidad de multitarea fluida, con el respaldo del diseño de refrigeración omnidireccional de GIGABYTE en la tarjeta gráfica, el procesador y el chasis, junto con una conectividad completa para una verdadera comodidad plug-and-play.

Los jugadores que compren tarjetas gráficas, portátiles, ordenadores de sobremesa elegibles de GIGABYTE o procesadores AMD Ryzen™ 9 y Ryzen™ 7 X3D con placas base compatibles, entre el 10 de febrero y el 25 de abril, podrán obtener un código de canje de Crimson Desert para la activación del juego hasta el 23 de mayo. El juego se lanzará oficialmente el 19 de marzo. Visite la página de la campaña para obtener más detalles, conocer los requisitos de elegibilidad y ver los productos participantes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876727/crimson_desert_bundle_banner_1920x1080.jpg